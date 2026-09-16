Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Kamis, 17 September 2026 | 02.53 WIB

Chungha dan MORE VISION Sepakat Akhiri Kerja Sama Setelah Hampir 3 Tahun

chungha (x @tang_kira) - Image

chungha (x @tang_kira)

JawaPos.com – Chungha akhiri perjalanan bersama MORE VISION setelah hampir tiga tahun berada di bawah naungan agensi tersebut.

Kabar ini diumumkan ketika MORE VISION menyampaikan bahwa kedua pihak telah sepakat untuk mengakhiri kerja sama mereka secara mutual.

Kontrak eksklusif Chungha bersama MORE VISION diketahui akan resmi berakhir pada 21 September 2026.

Dengan berakhirnya kontrak tersebut, pelantun “Gotta Go” itu kini akan memasuki babak baru dalam perjalanan kariernya setelah sebelumnya menjalani sejumlah aktivitas musik bersama agensi yang didirikan oleh Jay Park.

Menurut laporan Soompi, Chungha pertama kali menandatangani kontrak dengan MORE VISION pada Oktober 2023.

Agensi tersebut didirikan Jay Park pada Maret 2022 setelah dirinya meninggalkan posisi sebagai CEO AOMG dan H1GHR MUSIC.

MORE VISION juga menyampaikan harapan terbaik untuk Chungha dalam perjalanan kariernya di masa mendatang.

Selama bergabung dengan MORE VISION, Chungha tetap aktif menghadirkan berbagai karya musik dan tampil di sejumlah panggung.

Kehadiran penyanyi kelahiran 1996 tersebut di bawah agensi baru kala itu menjadi salah satu langkah penting setelah periode kariernya bersama MNH Entertainment.

Berakhirnya kerja sama dengan MORE VISION kembali membuka kemungkinan bagi Chungha untuk menentukan arah baru dalam kariernya.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kakeknya Ternyata Aktivis Kemerdekaan Korea, Berikut Perjalanan Karier Chungha di Industri K-pop - Image
Entertainment

Kakeknya Ternyata Aktivis Kemerdekaan Korea, Berikut Perjalanan Karier Chungha di Industri K-pop

Rabu, 9 September 2026 | 16.55 WIB

Chungha Ternyata Cucu Aktivis Kemerdekaan Korea, Kisah Sang Kakek Bikin Haru - Image
Entertainment

Chungha Ternyata Cucu Aktivis Kemerdekaan Korea, Kisah Sang Kakek Bikin Haru

Rabu, 9 September 2026 | 16.18 WIB

Chungha Resmi Rilis ‘México’, Suguhkan Visual Vintage dan Koreografi Memukau - Image
Music & Movie

Chungha Resmi Rilis ‘México’, Suguhkan Visual Vintage dan Koreografi Memukau

Jumat, 4 September 2026 | 00.04 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

3

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

4

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

5

Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab

6

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

7

Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM

9

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

10

Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore