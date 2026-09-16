Chungha dan MORE VISION Sepakat Akhiri Kerja Sama Setelah Hampir 3 Tahun

JawaPos.com – Chungha akhiri perjalanan bersama MORE VISION setelah hampir tiga tahun berada di bawah naungan agensi tersebut.

Kabar ini diumumkan ketika MORE VISION menyampaikan bahwa kedua pihak telah sepakat untuk mengakhiri kerja sama mereka secara mutual.

Kontrak eksklusif Chungha bersama MORE VISION diketahui akan resmi berakhir pada 21 September 2026.

Dengan berakhirnya kontrak tersebut, pelantun “Gotta Go” itu kini akan memasuki babak baru dalam perjalanan kariernya setelah sebelumnya menjalani sejumlah aktivitas musik bersama agensi yang didirikan oleh Jay Park.

Menurut laporan Soompi, Chungha pertama kali menandatangani kontrak dengan MORE VISION pada Oktober 2023.

Agensi tersebut didirikan Jay Park pada Maret 2022 setelah dirinya meninggalkan posisi sebagai CEO AOMG dan H1GHR MUSIC.

MORE VISION juga menyampaikan harapan terbaik untuk Chungha dalam perjalanan kariernya di masa mendatang.

Selama bergabung dengan MORE VISION, Chungha tetap aktif menghadirkan berbagai karya musik dan tampil di sejumlah panggung.

Kehadiran penyanyi kelahiran 1996 tersebut di bawah agensi baru kala itu menjadi salah satu langkah penting setelah periode kariernya bersama MNH Entertainment.