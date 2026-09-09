Chungha Ternyata Cucu Aktivis Kemerdekaan Korea, Kisah Sang Kakek Bikin Haru

JawaPos.com - Penyanyi Korea Selatan Chungha mengungkap sisi lain dari keluarganya yang selama ini jarang diketahui publik. Mantan anggota IOI itu ternyata merupakan cucu dari Kim Yong Geun, seorang aktivis kemerdekaan Korea yang juga pernah menjadi veteran Perang Korea dan terlibat dalam Gerakan Demokratisasi 18 Mei.

Cerita tersebut disampaikan Chungha ketika menjadi MC spesial dalam program variety show SBS, My Little Old Boy, sebagaimana dilansir dari Allkpop. Dalam kesempatan itu, Seo Jang Hoon menanyakan mengenai kabar bahwa kakek Chungha merupakan seorang aktivis kemerdekaan.

Chungha kemudian membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakan kakek dari pihak ibunya tidak hanya terlibat dalam gerakan kemerdekaan Korea, tetapi juga bertugas saat Perang Korea dan mengambil bagian dalam Gerakan Demokratisasi 18 Mei di Gwangju.

Pengakuan tersebut membuat suasana acara menjadi lebih emosional. Kisah keluarga Chungha sekaligus memperlihatkan bagaimana sejarah Korea melekat dalam kehidupan keluarganya hingga beberapa generasi.

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Kisah Perjuangan Kim Yong Geun, Kakek Chungha Kim Yong Geun disebut mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk memperjuangkan kedaulatan Korea pada masa pendudukan Jepang. Ia dilaporkan menolak kebijakan pemaksaan pemujaan terhadap kuil Shinto dan terlibat dalam aktivitas gerakan kemerdekaan.

Sikap tersebut membuat Kim Yong Geun harus menghadapi konsekuensi serius. Ia dilaporkan pernah dipenjara karena aktivitasnya yang berseberangan dengan pemerintahan kolonial Jepang.

Perjuangannya tidak berhenti setelah Korea merdeka. Ketika Perang Korea pecah pada 1950, Kim Yong Geun secara sukarela bergabung untuk membela negaranya.

Dedikasinya terhadap masyarakat juga berlanjut pada periode penuh gejolak politik di Korea Selatan. Dalam Gerakan Demokratisasi 18 Mei 1980, Kim Yong Geun dilaporkan membantu melindungi serta menyembunyikan mahasiswa yang menjadi sasaran aparat.