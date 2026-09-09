Kakeknya Ternyata Aktivis Kemerdekaan Korea, Berikut Perjalanan Karier Chungha di Industri K-pop

JawaPos.com - Penyanyi K-pop Chungha ternyata memiliki kisah keluarga yang berkaitan erat dengan sejarah perjuangan kemerdekaan Korea Selatan.

Baru-baru ini, ia mengungkap bahwa kakek dari pihak ibunya, Kim Yong Geun, merupakan sosok yang terlibat langsung dalam gerakan kemerdekaan Korea pada masa pendudukan Jepang.

"Kakek saya ikut serta dalam gerakan kemerdekaan, bertugas di Perang Korea, dan juga berpartisipasi dalam Gerakan Demokratisasi 18 Mei," kata Chungha dilansir dari Allkpop.

Kisah tersebut menjadi sorotan publik karena Chungha tidak hanya mengetahui sejarah keluarganya melalui cerita secara turun-temurun.

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Ia ternyata juga mempelajari sejarah Korea secara lebih mendalam hingga memperoleh sertifikasi sebagai bagian dari upayanya memahami perjalanan bangsa sekaligus warisan keluarganya.

Pengungkapan tentang sang kakek memberikan sisi berbeda dari sosok Chungha yang selama ini lebih dikenal sebagai penyanyi dan penari di industri K-pop.

Di balik kariernya sebagai solois, terdapat sejarah keluarga yang membuatnya memiliki hubungan personal dengan salah satu periode penting dalam sejarah Korea.

Awal Karier Chungha Bersama IOI Nama Chungha mulai semakin dikenal publik Korea pada 2016 setelah mengikuti program survival Mnet, Produce 101. Persaingan dalam program tersebut menjadi salah satu pintu masuk penting bagi Chungha untuk berkarier di industri K-pop.