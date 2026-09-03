Chungha Resmi Rilis ‘México’, Suguhkan Visual Vintage dan Koreografi Memukau

chunghua (x @popbase)
JawaPos.com – Chungha menyapa penggemar dengan warna musik yang berbeda melalui single digital terbaru berjudul ‘México’.
Dirilis pada 1 September 2026, lagu ini menjadi rilisan terbarunya setelah ‘Save Me’ yang dirilis pada Februari lalu.
Kehadiran ‘México’ sekaligus menandai babak baru bagi Chungha dalam mengeksplorasi konsep dan musikalitasnya.
Menurut allkpop, ‘México’ membawa pesan tentang keberanian untuk melepaskan diri dari rutinitas yang terasa berulang dan kekosongan.
Lagu tersebut mengajak pendengar untuk berani meninggalkan zona nyaman, menghadapi tempat yang belum dikenal, sekaligus menemukan versi diri yang baru.
Pesona lagu semakin kuat melalui video musik yang menampilkan lanskap luas dengan nuansa alam yang terinspirasi dari Meksiko.
Palet warna vintage membuat visualnya terasa hangat sekaligus sinematik. Konsep tersebut berpadu dengan atmosfer lagu yang memberikan kesan bebas dan penuh petualangan.
Tak hanya mengandalkan visual, Chungha juga kembali menunjukkan kekuatan sebagai performer.
Ia menghadirkan koreografi dinamis dengan gerakan jari dan lantai yang mengikuti ritme lagu.
Koreografi tersebut dibuat dengan bantuan LACHICA, dance crew ternama Korea Selatan yang sebelumnya telah dikenal lewat berbagai karya koreografi K-pop.
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Jawa Pos
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