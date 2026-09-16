Foto Profil Instagram Ningning aespa Picu Kritik, Dianggap Terlalu Provokatif

Ningning (x @aespa_official)
JawaPos.com – Ningning aespa jadi perbincangan setelah perubahan foto profil Instagram pribadinya menuai reaksi beragam.
Penggemar menyadari bahwa Ningning mengganti foto profilnya dengan ikon profil bawaan yang telah diedit hingga menampilkan gestur jari tengah.
Perubahan tersebut dengan cepat menyebar di media sosial dan menjadi bahan pembicaraan di kalangan penggemar maupun netizen.
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Sebagian pihak menilai pilihan foto profil tersebut sebagai sesuatu yang tidak biasa untuk seorang idol dan menganggap gestur tersebut terkesan provokatif serta kurang pantas.
Kritik yang diterima Ningning pun cukup keras. Sejumlah netizen menyebut perubahan foto profil tersebut sebagai tindakan kekanak-kanakan dan mempertanyakan alasan di balik pilihannya.
Di sisi lain, ada pula yang menganggap persoalan tersebut tidak perlu dibesar-besarkan dan melihatnya sebagai pilihan pribadi sang idol.
Menurut laporan allkpop, setelah mendapat banyak kritik terkait foto profil tersebut, Ningning akhirnya menggantinya kembali.
Kali ini, ia menggunakan versi berpiksel dari ikon profil bawaan Instagram. Hingga kini, Ningning belum memberikan penjelasan mengenai alasan dirinya memilih foto profil yang sebelumnya menampilkan gestur tersebut.
Meski hanya berkaitan dengan sebuah foto profil, perubahan tersebut menunjukkan bagaimana aktivitas kecil seorang idol dapat dengan cepat menjadi sorotan publik.
Ningning sendiri masih menjalani berbagai aktivitas bersama aespa, sementara perhatian penggemar kini kembali tertuju pada kegiatan grup serta proyek musik mereka berikutnya.
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Jawa Pos
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