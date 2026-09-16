Park Ji-hoon Kembali ke Drama Romantis, Intip Karakter yang Ditawarkan Padanya

park ji hoon (x @hallyuforums)
JawaPos.com – Park Ji-hoon kembali ke layar kaca lewat sebuah drama romantis terbaru. Agensi YY Entertainment mengonfirmasi bahwa sang aktor tengah mempertimbangkan proyek berjudul Holding Onto the End of This Night, yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai “Bertahan Hingga Akhir Malam Ini”.
Drama tersebut akan menghadirkan kisah dua orang dengan kehidupan yang sangat bertolak belakang.
Ceritanya berpusat pada seorang pengedar narkoba dan pekerja kebersihan yang secara tak terduga dipertemukan di bawah langit malam.
Pertemuan itu perlahan membawa keduanya menjadi sumber cahaya dan keselamatan bagi satu sama lain.
Park Ji-hoon disebut mendapat tawaran untuk memerankan Choi Woo Sung, seorang pekerja kebersihan yang dahulu memiliki impian menjadi pianis.
Ia pernah menempuh pendidikan di sekolah seni khusus ketika masih muda, tetapi akhirnya harus mengubur cita-citanya dan memilih bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup.
Menurut laporan Soompi, karakter Choi Woo Sung memiliki sisi tersembunyi yang menarik. Di sela-sela waktu istirahatnya, ia diam-diam memainkan piano di sebuah kafe jazz yang sudah tutup.
Kehidupannya kemudian berubah ketika seorang perempuan tiba-tiba memasuki tempat tersebut dan tanpa sengaja menemukan rahasianya.
Peran ini akan menjadi kesempatan bagi Park Ji-hoon untuk kembali menunjukkan sisi aktingnya melalui karakter dengan latar belakang emosional yang kuat.
Hingga kini, belum ada kepastian mengenai keputusan akhir sang aktor maupun jadwal produksi drama tersebut. Para penggemar pun masih harus menunggu kabar resmi mengenai apakah Park Ji-hoon benar-benar akan mengambil peran utama dalam Holding Onto the End of This Night.
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Jawa Pos
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