Kim Si-ah dan Park Ji-hoon Dipertimbangkan Jadi Pemeran Utama Drama Romance Baru

JawaPos.com – Kim Si-ah beradu akting dengan Park Ji-hoon dalam drama romance terbaru berjudul Holding Onto the End of This Night.

Kabar tersebut menarik perhatian karena keduanya tengah mempertimbangkan tawaran untuk menjadi pemeran utama dalam kisah yang mempertemukan dua orang dengan kehidupan yang sangat bertolak belakang.

Drama ini mengisahkan seorang pekerja sanitasi dan pengedar narkoba kelas bawah yang menjalani kehidupan berbeda. Secara tak terduga, keduanya bertemu di bawah langit malam dan perlahan menjadi cahaya sekaligus tempat keselamatan bagi satu sama lain.

Kisah tersebut diperkirakan menghadirkan perpaduan antara romansa, kehidupan keras, dan perjalanan emosional para karakternya.

Park Ji-hoon telah dikabarkan menerima tawaran untuk memerankan Choi Woo Sung, seorang pekerja sanitasi yang sebenarnya pernah bercita-cita menjadi pianis. Ia bahkan sempat bersekolah di institusi seni khusus ketika masih muda.

Namun, demi memenuhi kebutuhan hidup, ia meninggalkan impiannya dan menjalani pekerjaan sebagai pekerja sanitasi. Di sela waktu istirahat, ia diam-diam memainkan piano di sebuah kafe jazz yang sudah tutup.

Menurut laporan Soompi, Kim Si-ah saat ini sedang mempertimbangkan tawaran untuk memerankan Yoo Mi Ji, seorang pengedar narkoba kelas bawah.

Agensinya mengonfirmasi bahwa sang aktris telah menerima tawaran untuk tampil dalam drama tersebut dan sedang meninjaunya. Dengan demikian, keterlibatan Kim Si-ah maupun Park Ji-hoon masih belum resmi dikonfirmasi.

Kim Si-ah sendiri dikenal sebagai aktris yang telah membangun filmografi sejak debut melalui film Miss Baek pada 2018. Ia kemudian tampil dalam sejumlah proyek seperti Ashfall, The Closet, Kill Boksoon, serta serial Sweet Home musim kedua dan ketiga.