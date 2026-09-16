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Leni Setya Wati
Kamis, 17 September 2026 | 01.49 WIB

Empat Bulan Keliling Asia, Park Ji-hoon Akhiri Fancon dengan Surat untuk May

park ji hoon (x @yyentertain) - Image

park ji hoon (x @yyentertain)

JawaPos.com – Park Ji-hoon menutup rangkaian Asia Fancon berjudul “RE” melalui konser encore di Jamsil Indoor Stadium, Seoul, pada 12 dan 13 September 2026.

Momen tersebut menjadi penutup perjalanan fancon yang telah berlangsung selama sekitar empat bulan dan membawa Park Ji-hoon menyapa penggemar di 11 kota Asia, termasuk Tokyo, Ho Chi Minh City, Taipei, dan Singapura.

Park Ji-hoon mengajak para May, nama fandomnya, menikmati penampilan dengan beragam suasana. Ia membuka panggung dengan membawakan lagu utama “Wing” dari mini album ketiganya, kemudian melanjutkannya dengan sejumlah lagu seperti “Serious” dan “Body Else”.

Tak hanya menampilkan lagu-lagu miliknya, Park Ji-hoon juga menghadirkan panggung spesial dengan membawakan versi reinterpretasi dari “Drip Drop” milik Taemin dan “I Need a Girl” milik Taeyang.

Interaksi bersama penggemar turut menjadi bagian penting dalam konser penutup tersebut. Melalui segmen “Let’s Dice”, Park Ji-hoon menjalankan berbagai misi berdasarkan hasil lemparan dadu.

Sementara itu, “Challenge Jihoon Bell” menjadi permainan untuk saling mengenal selera musik melalui tantangan menebak lagu. Berbagai permainan tersebut membuat suasana konser semakin dekat dan hangat antara sang artis dengan May.

Menurut laporan Dispatch, suasana haru semakin terasa menjelang akhir pertunjukan ketika Park Ji-hoon memperlihatkan surat tulisan tangannya untuk para penggemar.

Ia mengungkapkan rasa syukur karena kehadiran May membuatnya merasa sebagai seseorang yang benar-benar diberkati.

Park Ji-hoon juga menegaskan bahwa dukungan penggemar merupakan kekuatan yang membentuk dirinya hingga berada di titik sekarang, sebelum menyampaikan rasa terima kasih dan cintanya kepada May.

Park Ji-hoon juga tengah mendapat perhatian lewat aktivitas aktingnya. Ia baru-baru ini menerima tawaran untuk membintangi drama “Catch the End of This Night”, tetapi hingga kini keterlibatannya dalam proyek tersebut masih belum dikonfirmasi.

Editor: Hanny Suwindari
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