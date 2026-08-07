Fan Meeting Park Ji-hoon di Shanghai Resmi Dibatalkan, Ini Penjelasan Agensi 

park ji hoon (x @soompi)

JawaPos.com – Park Ji-hoon dipastikan membatalkan salah satu rangkaian tur fan meeting-nya di Tiongkok.

Menurut laporan Dispatch, agensi YY Entertainment mengumumkan bahwa fan meeting 2026 Park Ji-hoon China Fan Meeting – Reflect in Shanghai yang semula dijadwalkan berlangsung pada September resmi dibatalkan.

Pengumuman tersebut disampaikan melalui platform b.stage pada 5 Agustus. YY Entertainment menjelaskan bahwa acara di Shanghai tidak dapat diselenggarakan karena alasan yang tidak dapat dihindari. Namun, agensi tidak mengungkapkan secara rinci penyebab pembatalan tersebut.

YY Entertainment juga menyampaikan permohonan maaf kepada para penggemar di Tiongkok yang telah menantikan acara tersebut.

Menurut Dispatch, pihak agensi mengaku menyesal atas kebingungan yang ditimbulkan dan meminta pengertian dari para penggemar atas perubahan jadwal yang terjadi.

Tur Reflect sendiri menjadi momen spesial bagi Park Ji-hoon karena menandai fancon tour pertamanya dalam sekitar tujuh tahun.

Berdasarkan laporan Dispatch, tur ini telah dimulai di Tokyo pada Mei lalu dan berlanjut ke berbagai kota, termasuk Seoul, Ho Chi Minh City, dan Taipei, untuk bertemu penggemar di berbagai negara.

Ini bukan kali pertama tur Reflect mengalami perubahan. Sebelumnya, konser di Manila juga mengalami pergantian lokasi karena kendala tertentu.

Meski demikian, jadwal berikutnya tetap akan berlangsung sesuai rencana di Makau pada 8 Agustus, sehingga tur internasional Park Ji-hoon masih terus berlanjut.

Di tengah aktivitas turnya, Park Ji-hoon juga menikmati kesuksesan di dunia akting. Menurut Dispatch, film The Man Who Lives with the King berhasil menarik sekitar 16 juta penonton, sementara drama The Legendary Cook Soldier turut meraih respons positif dari publik.