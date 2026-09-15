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Risma Azzah Fatin
Rabu, 16 September 2026 | 01.38 WIB

Robert Pattinson Berpotensi Raih Nominasi Oscar Setelah Tampil Gemilang dalam Film-film Besar

Robert Pattinson (Variety) - Image

Robert Pattinson (Variety)

JawaPos.com – Robert Pattinson tengah menjalani salah satu tahun terbaik dalam kariernya dengan tampil dalam empat film, yakni Primetime, The Drama, The Odyssey, dan Dune: Part Three.

Dilansir dari laman Variety pada Senin (14/9), Performa Pattinson dalam Primetime dinilai menjadi peluang terbesarnya untuk meraih nominasi Oscar, terutama setelah film tersebut mendapat sambutan positif di Festival Film Venesia.

Aktor berusia 40 tahun itu sebelumnya belum pernah memperoleh nominasi Oscar meskipun dikenal melalui sejumlah film seperti Good Time, The Lighthouse, dan The Rover.

Selain Primetime, Pattinson memiliki peluang bersaing melalui peran pendukung dalam The Odyssey dan Dune: Part Three. 

Dalam film karya Christopher Nolan tersebut, Pattinson memerankan Antinous, sedangkan dalam film Denis Villeneuve ia akan tampil sebagai Scytale, tokoh yang dapat berubah bentuk.

Persaingan kategori akting tahun ini diperkirakan ketat sehingga peluang Pattinson untuk memperoleh lebih dari satu nominasi masih menjadi pertanyaan, meskipun aturan Academy kini memungkinkan aktor mendapatkan dua nominasi dalam kategori yang sama.

Primetime menjadi pilihan utama bagi Pattinson karena perannya sebagai Chris Hansen memberikan ruang besar untuk menunjukkan kemampuan akting dalam drama komedi gelap.

Sementara itu, kesuksesan The Odyssey yang telah meraih sekitar USD 1,68 miliar atau Rp28 triliun dan reputasi seri Dune di Academy dapat memperkuat peluangnya melalui kategori aktor pendukung.

Editor: Novia Tri Astuti
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