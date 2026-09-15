Sutradara Rendy Herpy Angkat Urban Legend Sumatera Barat Lewat Film Urang Bunian

Film Urang Bunian tayang di bioskop mulai Kamis (17/9). (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Film Urang Bunian siap mewarnai layar bioskop Tanah Air mulai Kamis (17/9).
Proyek horor garapan Sutradara Rendy Herpy itu mengangkat cerita anti mainstream, yakni sebuah urban legend dari tanah Sumatera Barat.
“Bahkan tidak pernah diangkat ke bioskop. Makanya kami memutuskan untuk membuat film ini. Dan ini sudah saatnya daerah lain untuk naik,” kata Rendy saat konferensi pers di Epicentrum XXI, Jakarta Selatan.
Apalagi, dia juga memiliki darah keturunan Minangkabau yang membuatnya semakin tertarik menyutradarai film tersebut.
Di sisi lain, Indonesia punya banyak cerita mitologi yang layak untuk dikulik dan dijadikan film.
Proses observasi penggarapan film Urang Bunian memakan waktu yang lama.
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Rendy melibatkan warga asli Sumatera Barat untuk menggali informasi mendalam terkait kepercayaan dan penampakan urang bunian di mata mereka.
“Risetnya lumayan panjang, saya nanya ke berbagai macam kalangan, saudara-saudara sampai kakek-nenek karena setiap orang punya persepsi berbeda tentang Urang Bunian dari bentuk dan lainnya,” tutur Rendy.
Dalam proses penulisan skenario, Rendy berkolaborasi dengan Johansyah Jumberan yang juga duduk di kursi produser.
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