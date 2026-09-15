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Abdul Rahman
Selasa, 15 September 2026 | 20.36 WIB

Raissa Anggiani dan Yung Caters Rilis ‘Siapa Yang Salah’, Cerita Cinta dari Sudut Pandang Berbeda

Raissa Anggiani dan Yung Caters berkolaborasi merilis single Siapa Yang Salah. (istimewa) - Image

Raissa Anggiani dan Yung Caters berkolaborasi merilis single Siapa Yang Salah. (istimewa)

JawaPos.com - Yung Caters dan Raissa Anggiani mempertemukan dua karakter musik yang berbeda lewat single kolaborasi perdana mereka, “Siapa Yang Salah”. Lagu ini tidak hanya menawarkan perpaduan pop, hip-hop, dan R&B, tetapi juga membawa cerita cinta dari sudut pandang yang tidak biasa.

“Siapa Yang Salah” mengangkat konflik hubungan dua orang yang sama-sama merasa berada di posisi paling benar. Menariknya, cerita dalam lagu tersebut justru membalik stereotip yang kerap muncul dalam kisah percintaan, ketika laki-laki sering ditempatkan sebagai pihak yang dianggap bersalah.

Dalam lagu ini, karakter perempuan menjadi sosok yang menyakiti sekaligus mengingkari kepercayaan pasangannya. Namun, persoalan tidak berhenti di sana. Kedua tokoh tetap bertahan dengan sudut pandang masing-masing dan berujung saling menyalahkan.

Pendekatan tersebut membuat “Siapa Yang Salah” terasa dekat dengan dinamika hubungan anak muda. Alih-alih menghadirkan kisah cinta secara hitam-putih, lagu ini membuka ruang bagi pendengar untuk melihat sebuah konflik dari dua sisi.

Antusiasme terhadap lagu tersebut bahkan sudah terlihat sebelum perilisan resminya. Per tanggal 4 September 2026, sound yang dibawakan Raissa Anggiani telah digunakan dalam sekitar 1.500 video di TikTok.

Angka tersebut menunjukkan bagaimana potongan lagu mulai menemukan tempat di tengah pengguna media sosial. Cerita yang ditawarkan “Siapa Yang Salah” juga memungkinkan pendengar menghubungkannya dengan pengalaman maupun perspektif mereka sendiri.

Berawal dari Keinginan Yung Caters

Kolaborasi Yung Caters dan Raissa Anggiani ternyata berawal dari keinginan sederhana yang disampaikan Yung Caters saat melakukan livestream.

Ketika ditanya mengenai musisi Indonesia yang ingin diajak berkolaborasi, nama Raissa Anggiani menjadi pilihan yang langsung disebutnya.

“Awalnya aku suka livestream. Aku sering ditanya kalau ingin berkolaborasi dengan musisi Indonesia, mau dengan siapa. Aku jawab, Raissa,” ujar Yung Caters.

Editor: Abdul Rahman
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