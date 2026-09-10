Lirik dan Makna Lagu 'Aku Ada Untukmu' Milik Perunggu, Kisah Setia yang Penuh Kenangan

Aku Ada Untukmu menjadi salah satu lagu Perunggu yang mengangkat kisah kedekatan, keraguan, dan keteguhan hati. (Instagram perunggu_)
JawaPos.com - Lagu Aku Ada Untukmu milik Perunggu, berusaha menggabungkan kisah tentang keraguan, kesetiaan, dan kenangan masa lalu. Seakan berpesan ada kalanya seseorang tidak membutuhkan janji besar, tetapi hanya ingin diyakinkan bahwa ada orang yang tetap tinggal.
Aku Ada Untukmu merupakan lagu Perunggu yang dirilis pada 22 Agustus 2025 dan menjadi bagian dari album Dalam Dinamika. Lagu ini ditulis oleh Adam Adenan, Ildo Hasman, dan Maul Ibrahim, dengan Enrico Octaviano serta Petra Sihombing sebagai produser.
Sejak bagian awal, pendengar langsung diajak masuk ke situasi yang cukup personal. Ada seseorang yang terus mencoba meyakinkan orang lain, tetapi di saat yang sama sadar bahwa perasaan tersebut mungkin belum sepenuhnya diterima.
Lirik Lengkap Aku Ada Untukmu Perunggu
Harus berapa kali kucoba
Sampai nanti kau mau terima
Mungkin kau pura-pura tak dengar
Atau ingin sendiri sebentar
Sambil gusar menunggu
Kususun di kepalaku
Rangkaian kata santun
Apapun yang tenangkanmu
Aku ada untukmu
Boleh saja kalau kau ragu
Aku ada untukmu
Walau mungkin tak selalu
Rentetan cerita lama kita
Bukti kebodohan yang sempurna
Aneka upaya kabur sekolah
Seleksi olimpiade fisika yang payah
Menghafal nama semua ayah teman sekelas
Bambang
Agus
Yusuf
Heri
Dedi
Dan Ikhlas
Auu
Aku ada untukmu
Boleh saja kalau kau ragu
Aku ada untukmu
Bersama nyanyikan
Lagu-lagu The Adams
"Jangan Konservatif" ujarmu padaku keras
Hanya kau yang bisa
Buat semuanya seru
Kuhafal betul kelakuanmu seperti kartun minggu
Auu
Aku ada untukmu
Aku ada untukmu
(Harus berapa kali sampai nanti kau mau terima)
Aku ada untukmu
(Harus berapa kali sampai nanti kau mau terima)
Walau mungkin tak selalu
Lirik Lagu Aku Ada Untukmu Perunggu Bercerita tentang Apa?
Secara garis besar, lirik lagu Aku Ada Untukmu bercerita tentang seseorang yang memilih untuk tetap hadir bagi orang yang disayanginya meskipun menghadapi keraguan. Pesan tersebut terasa jelas melalui penggalan chorus, “Aku ada untukmu, boleh saja kalau kau ragu.”
Kalimat sederhana itu menjadi pusat emosi lagu. Tokoh dalam lagu tidak memaksa orang yang dituju untuk langsung percaya atau menerima perasaannya. Sebaliknya, ia memberikan ruang sembari memastikan bahwa dirinya masih bersedia menemani.
Pada bagian awal, muncul pertanyaan tentang seberapa banyak usaha yang harus dilakukan sebelum akhirnya seseorang mau menerima. Situasinya terasa dekat dengan pengalaman banyak orang yang pernah berada dalam hubungan penuh ketidakpastian.
Menariknya, kegelisahan tersebut tidak disampaikan dengan kata-kata yang terlalu dramatis. Perunggu justru menggunakan bahasa sehari-hari sehingga perasaannya terdengar lebih jujur dan mudah dikaitkan dengan pengalaman pribadi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti
Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah
Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar