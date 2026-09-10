Lirik dan Makna Lagu 'Aku Ada Untukmu' Milik Perunggu, Kisah Setia yang Penuh Kenangan

JawaPos.com - Lagu Aku Ada Untukmu milik Perunggu, berusaha menggabungkan kisah tentang keraguan, kesetiaan, dan kenangan masa lalu. Seakan berpesan ada kalanya seseorang tidak membutuhkan janji besar, tetapi hanya ingin diyakinkan bahwa ada orang yang tetap tinggal.

Aku Ada Untukmu merupakan lagu Perunggu yang dirilis pada 22 Agustus 2025 dan menjadi bagian dari album Dalam Dinamika. Lagu ini ditulis oleh Adam Adenan, Ildo Hasman, dan Maul Ibrahim, dengan Enrico Octaviano serta Petra Sihombing sebagai produser.

Sejak bagian awal, pendengar langsung diajak masuk ke situasi yang cukup personal. Ada seseorang yang terus mencoba meyakinkan orang lain, tetapi di saat yang sama sadar bahwa perasaan tersebut mungkin belum sepenuhnya diterima.

Lirik Lengkap Aku Ada Untukmu Perunggu

Harus berapa kali kucoba

Sampai nanti kau mau terima

Mungkin kau pura-pura tak dengar

Atau ingin sendiri sebentar

Sambil gusar menunggu

Kususun di kepalaku

Rangkaian kata santun

Apapun yang tenangkanmu

Aku ada untukmu

Boleh saja kalau kau ragu

Aku ada untukmu

Walau mungkin tak selalu

Rentetan cerita lama kita

Bukti kebodohan yang sempurna

Aneka upaya kabur sekolah

Seleksi olimpiade fisika yang payah

Menghafal nama semua ayah teman sekelas

Bambang

Agus

Yusuf

Heri

Dedi

Dan Ikhlas

Auu

Aku ada untukmu

Boleh saja kalau kau ragu

Aku ada untukmu

Bersama nyanyikan

Lagu-lagu The Adams

"Jangan Konservatif" ujarmu padaku keras

Hanya kau yang bisa

Buat semuanya seru

Kuhafal betul kelakuanmu seperti kartun minggu

Auu

Aku ada untukmu

Aku ada untukmu

(Harus berapa kali sampai nanti kau mau terima)

Aku ada untukmu

(Harus berapa kali sampai nanti kau mau terima)

Walau mungkin tak selalu

Lirik Lagu Aku Ada Untukmu Perunggu Bercerita tentang Apa?

Secara garis besar, lirik lagu Aku Ada Untukmu bercerita tentang seseorang yang memilih untuk tetap hadir bagi orang yang disayanginya meskipun menghadapi keraguan. Pesan tersebut terasa jelas melalui penggalan chorus, “Aku ada untukmu, boleh saja kalau kau ragu.”

Kalimat sederhana itu menjadi pusat emosi lagu. Tokoh dalam lagu tidak memaksa orang yang dituju untuk langsung percaya atau menerima perasaannya. Sebaliknya, ia memberikan ruang sembari memastikan bahwa dirinya masih bersedia menemani.

Pada bagian awal, muncul pertanyaan tentang seberapa banyak usaha yang harus dilakukan sebelum akhirnya seseorang mau menerima. Situasinya terasa dekat dengan pengalaman banyak orang yang pernah berada dalam hubungan penuh ketidakpastian.