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Nurul Adriyana Salbiah
Kamis, 10 September 2026 | 16.51 WIB

Lirik dan Makna Lagu 'Aku Ada Untukmu' Milik Perunggu, Kisah Setia yang Penuh Kenangan

Aku Ada Untukmu menjadi salah satu lagu Perunggu yang mengangkat kisah kedekatan, keraguan, dan keteguhan hati. (Instagram perunggu_) - Image

Aku Ada Untukmu menjadi salah satu lagu Perunggu yang mengangkat kisah kedekatan, keraguan, dan keteguhan hati. (Instagram perunggu_)

JawaPos.com - Lagu Aku Ada Untukmu milik Perunggu, berusaha menggabungkan kisah tentang keraguan, kesetiaan, dan kenangan masa lalu. Seakan berpesan ada kalanya seseorang tidak membutuhkan janji besar, tetapi hanya ingin diyakinkan bahwa ada orang yang tetap tinggal.

Aku Ada Untukmu merupakan lagu Perunggu yang dirilis pada 22 Agustus 2025 dan menjadi bagian dari album Dalam Dinamika. Lagu ini ditulis oleh Adam Adenan, Ildo Hasman, dan Maul Ibrahim, dengan Enrico Octaviano serta Petra Sihombing sebagai produser.

Sejak bagian awal, pendengar langsung diajak masuk ke situasi yang cukup personal. Ada seseorang yang terus mencoba meyakinkan orang lain, tetapi di saat yang sama sadar bahwa perasaan tersebut mungkin belum sepenuhnya diterima.

Lirik Lengkap Aku Ada Untukmu Perunggu

Harus berapa kali kucoba
 Sampai nanti kau mau terima
 Mungkin kau pura-pura tak dengar
 Atau ingin sendiri sebentar

 Sambil gusar menunggu
 Kususun di kepalaku
 Rangkaian kata santun
 Apapun yang tenangkanmu

 Aku ada untukmu
 Boleh saja kalau kau ragu
 Aku ada untukmu
 Walau mungkin tak selalu

 Rentetan cerita lama kita
 Bukti kebodohan yang sempurna
 Aneka upaya kabur sekolah
 Seleksi olimpiade fisika yang payah

 Menghafal nama semua ayah teman sekelas
 Bambang
 Agus
 Yusuf
 Heri
 Dedi
 Dan Ikhlas

 Auu

 Aku ada untukmu
 Boleh saja kalau kau ragu
 Aku ada untukmu

 Bersama nyanyikan
 Lagu-lagu The Adams
 "Jangan Konservatif" ujarmu padaku keras
 Hanya kau yang bisa
 Buat semuanya seru
 Kuhafal betul kelakuanmu seperti kartun minggu

 Auu
 Aku ada untukmu
 Aku ada untukmu
 (Harus berapa kali sampai nanti kau mau terima)
 Aku ada untukmu
 (Harus berapa kali sampai nanti kau mau terima)
 Walau mungkin tak selalu

Lirik Lagu Aku Ada Untukmu Perunggu Bercerita tentang Apa?

Secara garis besar, lirik lagu Aku Ada Untukmu bercerita tentang seseorang yang memilih untuk tetap hadir bagi orang yang disayanginya meskipun menghadapi keraguan. Pesan tersebut terasa jelas melalui penggalan chorus, “Aku ada untukmu, boleh saja kalau kau ragu.”

Kalimat sederhana itu menjadi pusat emosi lagu. Tokoh dalam lagu tidak memaksa orang yang dituju untuk langsung percaya atau menerima perasaannya. Sebaliknya, ia memberikan ruang sembari memastikan bahwa dirinya masih bersedia menemani.

Pada bagian awal, muncul pertanyaan tentang seberapa banyak usaha yang harus dilakukan sebelum akhirnya seseorang mau menerima. Situasinya terasa dekat dengan pengalaman banyak orang yang pernah berada dalam hubungan penuh ketidakpastian.

Menariknya, kegelisahan tersebut tidak disampaikan dengan kata-kata yang terlalu dramatis. Perunggu justru menggunakan bahasa sehari-hari sehingga perasaannya terdengar lebih jujur dan mudah dikaitkan dengan pengalaman pribadi.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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