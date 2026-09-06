Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Senin, 7 September 2026 | 03.43 WIB

Film Iyus Jenius Bawa Nostalgia Lagu Papa T. Bob, Tayang di Bioskop Mulai September 2026

Jumpa pers film Iyus Jenius. (Abdul Rahman/JawaPos.com) - Image

Jumpa pers film Iyus Jenius. (Abdul Rahman/JawaPos.com)

JawaPos.com - Film musikal anak Iyus Jenius dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 10 September 2026. Tak hanya menawarkan cerita tentang kehidupan seorang anak, film ini juga membawa kembali lagu-lagu karya Papa T. Bob yang pernah menjadi bagian dari masa kecil banyak keluarga Indonesia.

Film yang diproduseri Gandhi Fernando tersebut mengikuti kisah Iyus, bocah 10 tahun yang diperankan Kevin Abadio. Kehidupan Iyus berubah setelah sang ayah meninggal dunia akibat kecelakaan.

Kehilangan itu membuat Iyus menjadi anak yang pendiam dan kehilangan semangat belajar. Prestasinya menurun, sementara persoalan lain seperti perundungan dan krisis kepercayaan diri turut membuat kehidupannya semakin berat.

Di tengah situasi tersebut, hadir sosok Babah T. Bob. Melalui musik, imajinasi, dan persahabatan, Babah T. Bob membantu Iyus perlahan menemukan kembali semangat dan kepercayaan dirinya.

Kekuatan lain Iyus Jenius terletak pada konsep musikalnya. Film ini menghadirkan sejumlah lagu ciptaan Papa T. Bob, pencipta lagu anak yang dikenal melalui karya seperti Diobok-obok, Jangan Marah, dan Aku Takut Mamaku Marah.

Bagi Babah T. Bob, keterlibatannya dalam film tersebut bukan sekadar bagian dari produksi. Iyus Jenius menjadi upaya untuk mengenalkan kembali sosok dan karya Papa T. Bob kepada anak-anak generasi sekarang.

“Kita pengen orang aware dulu bahwa ada Papa T. Bob, pencipta lagu legendaris anak yang sudah diakui oleh Indonesia,” kata Babah T. Bob, anak mendiang Papa T. Bob, di bilangan Semanggi, Jakarta Selatan, Minggu (6/9).

Ia berharap para orang tua dapat ikut memperkenalkan lagu-lagu yang pernah mereka dengarkan ketika kecil kepada anak-anak mereka. Namun, lagu-lagu lama tersebut tidak sekadar diputar kembali dalam bentuk aslinya.

Tim produksi melakukan pengemasan dengan pendekatan musik yang lebih modern agar dapat diterima oleh penonton masa kini.

Editor: Abdul Rahman
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Film Last Witness Persiapan Menuju Layar Lebar, Dibintangi Yama Carlos dan Catherine Wilson - Image
Music & Movie

Film Last Witness Persiapan Menuju Layar Lebar, Dibintangi Yama Carlos dan Catherine Wilson

Minggu, 6 September 2026 | 23.41 WIB

Universal Studios Hollywood Buka Halloween Horror Nights 2026 dengan Teror dari Film - Image
Infotainment

Universal Studios Hollywood Buka Halloween Horror Nights 2026 dengan Teror dari Film

Minggu, 6 September 2026 | 21.21 WIB

A Long Winter, Film Terbaru Andrew Haigh yang Menyimpan Duka di Tengah Pegunungan  - Image
Music & Movie

A Long Winter, Film Terbaru Andrew Haigh yang Menyimpan Duka di Tengah Pegunungan 

Minggu, 6 September 2026 | 21.13 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda - Image
1

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda

2

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

3

Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang

4

Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung

6

Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

7

Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!

8

Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin

9

Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore