Film Iyus Jenius Bawa Nostalgia Lagu Papa T. Bob, Tayang di Bioskop Mulai September 2026

JawaPos.com - Film musikal anak Iyus Jenius dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 10 September 2026. Tak hanya menawarkan cerita tentang kehidupan seorang anak, film ini juga membawa kembali lagu-lagu karya Papa T. Bob yang pernah menjadi bagian dari masa kecil banyak keluarga Indonesia.

Film yang diproduseri Gandhi Fernando tersebut mengikuti kisah Iyus, bocah 10 tahun yang diperankan Kevin Abadio. Kehidupan Iyus berubah setelah sang ayah meninggal dunia akibat kecelakaan.

Kehilangan itu membuat Iyus menjadi anak yang pendiam dan kehilangan semangat belajar. Prestasinya menurun, sementara persoalan lain seperti perundungan dan krisis kepercayaan diri turut membuat kehidupannya semakin berat.

Di tengah situasi tersebut, hadir sosok Babah T. Bob. Melalui musik, imajinasi, dan persahabatan, Babah T. Bob membantu Iyus perlahan menemukan kembali semangat dan kepercayaan dirinya.

Kekuatan lain Iyus Jenius terletak pada konsep musikalnya. Film ini menghadirkan sejumlah lagu ciptaan Papa T. Bob, pencipta lagu anak yang dikenal melalui karya seperti Diobok-obok, Jangan Marah, dan Aku Takut Mamaku Marah.

Bagi Babah T. Bob, keterlibatannya dalam film tersebut bukan sekadar bagian dari produksi. Iyus Jenius menjadi upaya untuk mengenalkan kembali sosok dan karya Papa T. Bob kepada anak-anak generasi sekarang.

“Kita pengen orang aware dulu bahwa ada Papa T. Bob, pencipta lagu legendaris anak yang sudah diakui oleh Indonesia,” kata Babah T. Bob, anak mendiang Papa T. Bob, di bilangan Semanggi, Jakarta Selatan, Minggu (6/9).

Ia berharap para orang tua dapat ikut memperkenalkan lagu-lagu yang pernah mereka dengarkan ketika kecil kepada anak-anak mereka. Namun, lagu-lagu lama tersebut tidak sekadar diputar kembali dalam bentuk aslinya.