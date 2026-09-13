Awal Perjalanan Kariernya Sulit, Kanaya Whu Kini Dikenang sebagai Penyanyi Lagu Sunda

JawaPos.com - Kepergian Kanaya Whu untuk selama-lamanya kembali kepada Sang Pencipta meninggalkan duka mendalam tidak hanya bagi keluarga dan para sahabat yang ditinggalkan, tapi juga bagi dunia musik Sunda.

Penyanyi yang dikenal sebagai vokalis MK9 atau Emka 9 itu meninggal dunia pada Minggu (13/9) setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Kanaya mengembuskan napas terakhir setelah sempat berjuang melawan penyakit kanker. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Kabupaten Tasikmalaya, daerah tempat kelahirannya, tadi siang. Kabar tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui media sosial.

Bagi banyak orang, nama Kanaya Whu kini tidak bisa dilepaskan dari lagu-lagu bernuansa Sunda. Suaranya kerap terdengar ketika MK9 tampil dalam berbagai kegiatan budaya dan agenda Dedi Mulyadi di sejumlah daerah di Jawa Barat.

Namun, perjalanan Kanaya hingga akhirnya dikenal sebagai penyanyi lagu Sunda ternyata tidak berlangsung instan. Ada proses adaptasi serius yang harus dilaluinya ketika pertama kali bergabung dengan MK9.

Sempat Kesulitan Membawakan Lagu Berbahasa Sunda Kanaya Whu memiliki nama lengkap Kanaya Whulan. Ia lahir pada 1991 dan menghabiskan masa pendidikan dari jenjang SD hingga SMA di Jakarta.

Latar belakang tersebut ternyata menjadi tantangan tersendiri ketika Kanaya mulai dipercaya sebagai vokalis MK9. Ia harus membawakan lagu-lagu berbahasa Sunda, sementara dirinya tumbuh besar di lingkungan Jakarta.

Dalam sebuah obrolan mengenai pengalamannya bersama MK9, Kanaya mengakui dirinya sempat mengalami kesulitan ketika harus menyanyikan lagu berbahasa Sunda.

Seiring berjalannya waktu, tantangan tersebut justru menjadi bagian dari proses yang membuat kemampuan bernyanyinya jadi semakin matang.