Kangen Band Diangkat ke Layar Lebar, Kolaborasi Dua Rumah Produksi

JawaPos.com - Perjalanan grup musik Kangen Band di industri musik Tanah Air akan diangkat ke layar lebar hasil kolaborasi dua rumah produksi AdGlow Pictures dan Radepa Studio lewat film berjudul Mencari Yolanda.

Kabar bahagia tersebut disampaikan sejumlah personel Kangen Band dalam gelaran jumpa pers di bilangan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (25/4) malam. Mereka senang sekaligus bangga karena eksistensi Kangen Band di dunia musik diakui dan terus mendapat apresiasi sampai sekarang.

Menariknya, anggota Kangen Band seperti Andika Mahesa, Dodhy, dll akan ikut bermain dalam film tersebut. Bukan memainkan karakter khusus, mereka akan memerankan karakter sebagai diri mereka sendiri.

"Kalau memang kita ditakdirkan main film layar lebar, doa saya nggak muluk-muluk, mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk musisi muda yang lagi berjuang. Kita minta doanya semoga semuanya berjalan lancar," kata Andika Mahesa, vokalis Kangen Band, di hadapan awak media.

Menurut Andika, pihaknya pernah main sinetron dulu, dan sekitar tahun 2012 silam, sempat ada tawaran untuk mengangkat Kangen Band ke layar lebar. Namun karena satu dan lain hal, hal itu tidak terlaksana, dan baru muncul lagi tawaran secara serius di tahun 2026.

Avesina Soebli selaku produser dari rumah produksi Radepa studio menyatakan komitmennya untuk menghadirkan kualitas produksi terbaik dengan pendekatan storytelling yang kuat untuk film Mencari Yolanda.

"Yang paling penting, kisah Kangen Band ini harus bisa diterjemahkan secara sinematik dan relevan dengan penonton masa kini," ungkap Avesina.

Bukan hanya sejumlah anggota Kangen Band yang akan ikut terlibat dalam film Mencari Yolanda. Akan ada sejumlah aktor dan aktris lain yang akan memberikan warna pada film yang ditargetkan melaksanakan syuting pada penghujung tahun 2026 dan bakal tayang di bioskop di tahun depan.