Jo Byeong-kyu Akhiri Aktivitas Akting Tahun Ini, Segera Jalani Wajib Militer 

Jo Byeong Kyu (x @allkpop)
JawaPos.com – Jo Byeong-kyu mengungkap rencana baru dalam perjalanan kariernya. Setelah mengakhiri kerja sama dengan agensi yang telah menemaninya selama sekitar 13 tahun, bintang SKY Castle tersebut berencana menyelesaikan aktivitas aktingnya tahun ini sebelum menjalani wajib militer.
Rencana tersebut disampaikan Jo Byeong-kyu dalam video YouTube “One Mic”. Saat ini, ia masih tampil dalam drama panggung Visit dan berencana melanjutkannya dengan musikal Opera.
Setelah seluruh kegiatan tersebut selesai, ia akan mengakhiri aktivitas akting tahun ini dan mempersiapkan diri untuk menjalani wajib militer.
Mengenai kepergiannya dari agensi lama, Jo Byeong-kyu menyebut perpisahan tersebut berlangsung dengan baik.
Ia mengaku sangat berterima kasih karena agensi tersebut telah mendampinginya sejak awal debut, termasuk melewati berbagai masa sulit dalam kariernya.
Untuk sementara, ia belum menentukan agensi baru dan bahkan mempertimbangkan untuk baru bergabung dengan perusahaan manajemen setelah menyelesaikan wajib militer.
Menurut laporan allkpop, Jo Byeong-kyu juga mengungkap bahwa dirinya pernah mendaftar KATUSA sekitar dua tahun lalu.
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