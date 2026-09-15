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Aulia Ramadhani
Selasa, 15 September 2026 | 18.08 WIB

Rayakan Ulang Tahun, Yeonjun TXT Beri Donasi serta Bergabung menjadi Honor Society Community

Yeonjun TXT. Sumber foto: Soompi - Image

Yeonjun TXT. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Dikenal sebagai idol asal Korea Selatan, Yeonjun TXT merayakan ulang tahunnya dengan memberikan donasi.

Dikutip dari Soompi, Senin (14/9), kabar bahagia tersebut, membuatnya menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar.

Tepatnya pada tanggal 13 September, Community Chest of Korea mengumumkan bahwa Yeonjun telah mendonasikan 100 juta won atau 1 miliar rupiah.\Baca Juga: 6 Zodiak yang Bangkit dari Keterpurukan Ekonomi pada September, Keuangan Mulai Naik

 Kabarnya, donasi tersebut digunakan untuk menyediakan makanan gratis bagi para lansia dan membantu merenovasi pusat kesejahteraan sosial yang sudah tua.

Faktanya, sang idol juga resmi menjadi anggota Honor Society Community Chest of Korea, sebuah kelompok yang terdiri dari para donatur utama.

Para donator tersebut juga telah menyumbangkan setidaknya 100 juta won kepada organisasi tersebut.

Yeonjun berkomentar, "Saya memutuskan untuk memberikan donasi ini karena saya ingin berbagi kasih sayang yang telah saya terima selama ini.”

“Perhatian tersebut lebih dari yang pantas saya dapatkan, kepada lebih banyak orang dengan cara yang bermakna,” lanjutnya.

 "Saya sangat berharap kontribusi kecil namun tulus ini dapat menjangkau mereka yang membutuhkan dan menjadi sumber kekuatan,” ungkapnya.

Hadirkan keseruan, TXT bergabung dalam acara menyenangkan, Idol Festa Attack, yang menghibur penggemarnya.

Editor: Hanny Suwindari
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