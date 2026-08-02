Selamat, Video Musik Good Boy Gone Bad Milik TXT Raih 100 Juta Penayangan

TXT. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Bersinar lewat karya-karyanya, salah satu musik video boygrup Korea TXT 'Good Boy Gone Bad,' telah mencapai tonggak sejarah YouTube lainnya.
Dikutip dari Soompi, Minggu (2/8), membanggakan, video musik boy grup tersebut untuk Good Boy Gone Bad melampaui 100 juta penayangan.
Dengan jumlah tersebut, berarti dibutuhkan waktu sekitar empat tahun, dua bulan, dan 21 hari untuk mencapai prestasi tersebut.
Lagu ini langsung menjadi perhatian penggemar, nada-nya yang menyenangkan dan semangat cocok didengarkan saat waktu luang.
Good Boy Gone Bad menjadi video musik ke-11 mereka yang mencapai pencapaian ini setelah karya CROWN, Blue Hour, Run Away.
Adapun karya lain yaitu Cat & Dog, Sugar Rush Ride, 0X1=LOVESONG (I Know I Love You), LO$ER=LO♡ER, Back for More, Chasing That Feeling, dan Deja Vu.
Boygrup Korea Selatan dibentuk oleh Big Hit Entertainment, mereka memiliki lima anggota yaitu Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun, dan Huening Kai.
TXT atau Tomorrow X Together merupakan salah satu boygrup asal Korea Selatan yang langsung menarik perhatian.
TXT menjadi grup K-pop pertama yang pernah menjadi penampil utama di festival musik terkenal AS dan juga tampil selama dua tahun berturut-turut.
Pada awal debutnya, TXT sudah berhasil menduduki nomor satu di Gaon Album Chart dan Billboard World Albums Chart serta memasuki US Billboard 200 di urutan 140.
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