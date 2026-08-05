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Leni Setya Wati
Rabu, 5 Agustus 2026 | 18.00 WIB

Tomorrow X Together Meriahkan Festival Kembang Api Jingu Gaien 2026, Bocorkan Lagu Comeback Jepang

TXT (x @kstyle_news) - Image

TXT (x @kstyle_news)

JawaPos.com – Tomorrow X Together menunjukkan popularitasnya di Jepang lewat kolaborasi spesial dengan salah satu festival musim panas paling bergengsi di negara tersebut.

Dilansir dari dispatch, Big Hit Music mengumumkan bahwa grup beranggotakan Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun, dan Huening Kai itu akan ambil bagian dalam 2026 Jingu Gaien Fireworks Festival yang digelar di Tokyo pada 8 Agustus.

Jingu Gaien Fireworks Festival dikenal sebagai salah satu festival kembang api terbesar di Jepang.

Acara yang rutin digelar di pusat kota Tokyo ini setiap tahunnya menarik lebih dari satu juta pengunjung, menjadikannya salah satu perayaan musim panas paling dinantikan oleh masyarakat lokal maupun wisatawan.

Pertunjukan kembang api berdurasi sekitar lima menit akan diiringi medley lagu-lagu hits TXT. Yang paling dinanti, sebagian dari lagu utama "Setsuna Hanabi", title track dari single Jepang kelima mereka, akan diperdengarkan kepada publik untuk pertama kalinya di tengah pertunjukan spektakuler tersebut.

TXT juga mulai memanaskan suasana menjelang comeback Jepang mereka dengan merilis lebih awal lagu "Nice to Meet Ya", salah satu track dari album terbaru.

Lagu tersebut menampilkan vokal enerjik para anggota yang dipadukan dengan irama penuh semangat, memberikan gambaran mengenai warna musik yang akan mereka usung dalam rilisan mendatang.

Kolaborasi dengan festival berskala nasional ini menjadi bukti besarnya pengaruh TXT di pasar musik Jepang.

Menghadirkan lagu baru dalam momen yang disaksikan jutaan orang dinilai sebagai strategi promosi yang unik sekaligus memperkuat hubungan grup dengan para penggemar di Negeri Sakura.

Sementara itu, single Jepang kelima TXT bertajuk "Setsuna Hanabi" dijadwalkan resmi dirilis pada 19 Agustus.

Editor: Hanny Suwindari
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