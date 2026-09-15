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Aulia Ramadhani
Selasa, 15 September 2026 | 18.05 WIB

Neneknya Meninggal, Yeji ITZY Absen dari Sebagian Kegiatan Konser di Amsterdam

Yeji ITZY. Sumber foto: Soompi - Image

Yeji ITZY. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Belakangan ini, Yeji dari grup ITZY dikabarkan absen dari kegiatan karena neneknya telah meninggal dunia.

Dikutip dari Soompi, Senin (14/9), tentunya hal ini mengejutkan banagat penggemar yang telah menanti karyanya.

Agensi, JYP Entertainment mengumumkan bahwa Yeji akan absen dari beberapa kegiatan grup di Amsterdam pada hari itu karena meninggalnya sang nenek.

Namun, kabarnya, Yeji tetap akan tampil dalam konser ITZY "TUNNEL VISION" di Amsterdam pada 13 September.

Untuk beberapa kegiatan, ia akan absen seperti tidak akan berpartisipasi dalam acara VIP soundcheck, Hi-Bye, ataupun Send-Off.

“Halo, ini JYP Entertainment, kami akan menyampaikan kabar mengenai meninggalnya nenek Yeji dari ITZY.,” tulis agensi.

Agensi juga menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada Yeji dan keluarganya, serta memohon dukungan dan penghiburan hangat dari Anda semua di masa sulit ini.

Sang idol juga tidak dapat berpartisipasi dalam sebagian acara yang telah dijadwalkan di Amsterdam, Eropa.

“Meski tidak akan berpartisipasi dalam acara VIP Soundcheck, Hi-Bye, dan Send-Off, ia tetap akan tampil dalam konser utama,” ungkap agensi.

“Agensi menambahkan, “Permintaan maaf telah kami sampaikan kepada seluruh penggemar yang telah menantikan acara ini atas penyampaian kabar yang mendadak ini.”

Editor: Hanny Suwindari
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