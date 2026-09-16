Yeji ITZY Absen dari Sejumlah Agenda di Amsterdam Usai Sang Nenek Meninggal

JawaPos.com – Kabar duka datang dari Yeji ITZY di tengah rangkaian tur dunia grupnya di Eropa. Sang nenek dilaporkan telah meninggal dunia, membuat Yeji harus mengurangi sejumlah aktivitas yang sebelumnya telah dijadwalkan di Amsterdam pada 13 September 2026.

JYP Entertainment menyampaikan belasungkawa kepada Yeji dan keluarganya sekaligus meminta pengertian serta dukungan hangat dari para penggemar.

Kondisi tersebut membuat Yeji tidak dapat mengikuti beberapa agenda di Amsterdam, termasuk VIP Soundcheck, Hi-Bye, dan Send-Off.

Menurut laporan Soompi, meski absen dari sejumlah kegiatan tersebut, Yeji tetap tampil bersama ITZY dalam konser utama “TUNNEL VISION” di Amsterdam.

Agensi juga menyampaikan permintaan maaf kepada penggemar karena harus memberikan pengumuman secara mendadak.

Tur ITZY 3RD WORLD TOUR <TUNNEL VISION> menjadi salah satu rangkaian aktivitas besar grup sepanjang 2026.

Di tengah jadwal yang padat, keputusan Yeji untuk tetap menjalani penampilan utama menunjukkan komitmennya terhadap penggemar, meski pada saat bersamaan ia dan keluarganya tengah menghadapi masa berduka.

JYP Entertainment juga meminta para penggemar untuk memberikan dukungan dan penghiburan kepada Yeji serta keluarganya selama masa sulit ini.