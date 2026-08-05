OURBIRTHDAY Segera Debut, Girl Group Baru JYP Entertainment, Siap Ikuti Jejak TWICE dan NMIXX

JawaPos.com - JYP Entertainment akhirnya mengumumkan tanggal resmi debut girl group terbarunya, OURBIRTHDAY. Grup beranggotakan tujuh orang itu dijadwalkan memulai karier secara resmi di industri musik K-Pop pada 19 Agustus 2026.

Ini sekaligus menandai bersatunya seluruh anggota setelah sebelumnya diperkenalkan melalui dua unit pra-debut, Side A dan Side B.

Dilansir dari Allkpop, Pengumuman tersebut disampaikan JYP Entertainment melalui akun media sosial resmi OURBIRTHDAY pada 4 Agustus dengan merilis sebuah film perkenalan bertajuk "Connection Established".

Video berdurasi singkat tersebut memperlihatkan kedua unit berada di lokasi berbeda sebelum perlahan saling terhubung dan akhirnya bersatu sebagai satu grup yang utuh.

Konsep visual dalam video menjadi simbol perjalanan para anggota menuju debut resmi. Alur cerita yang mengangkat tema koneksi dan penyatuan itu sekaligus memberi gambaran tentang identitas awal yang ingin dibangun OURBIRTHDAY di industri K-Pop.

Debut OURBIRTHDAY juga menjadi momen penting bagi JYP Entertainment. Pasalnya, mereka merupakan girl group pertama yang diluncurkan agensi tersebut dalam hampir empat tahun, sejak debut NMIXX pada 2022. Kehadiran OURBIRTHDAY pun menambah deretan grup wanita sukses yang pernah dibentuk JYP, seperti Wonder Girls, miss A, TWICE, ITZY, hingga NMIXX.

Sebagai langkah awal di industri musik, OURBIRTHDAY akan merilis single perdana bertajuk "Our Birthday" pada hari debut mereka. Lagu tersebut diproyeksikan menjadi pembuka perjalanan grup sekaligus memperkenalkan warna musik yang akan mereka usung ke publik.

Sebelum debut resmi diumumkan, ketujuh anggota telah menjalani berbagai aktivitas pra-debut melalui dua unit terpisah. Side A dan Side B tampil di sejumlah program musik dan menghadirkan sejumlah konten digital yang memperlihatkan kemampuan vokal, penampilan panggung, hingga karakter masing-masing anggota.