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Leni Setya Wati
Rabu, 22 Juli 2026 | 03.03 WIB

Yeji ITZY Siap Temui MIDZY di Singapura Lewat Tur Dunia "TUNNEL VISION"

yeji (x @yeji_news) - Image

yeji (x @yeji_news)

JawaPos.com - Yeji, leader grup ITZY, terlihat bertolak ke Singapura melalui Bandara Internasional Incheon pada pagi hari 20 Juli.

Keberangkatannya menjadi bagian dari jadwal internasional grup yang tengah disibukkan dengan rangkaian tur dunia ketiga mereka, "TUNNEL VISION".

Menurut laporan Soompi, kehadiran Yeji di bandara langsung menarik perhatian penggemar dan awak media.

Dengan penampilan kasual namun tetap stylish, sang idol tampak menyapa para penggemar sebelum memasuki area keberangkatan.

Saat ini, ITZY sedang menyapa penggemar di berbagai belahan dunia melalui tur dunia "TUNNEL VISION".

Sejak dimulai, tur tersebut mendapat sambutan meriah dengan sejumlah konser di berbagai kota Asia yang berhasil mencatat penjualan tiket habis.

Setelah itu, ITZY dijadwalkan melanjutkan tur ke Makau pada Agustus sebelum menyambangi sejumlah kota di Eropa. Singapura juga menjadi salah satu destinasi penting dalam perjalanan tur internasional mereka tahun ini.

Tur dunia ketiga ini menjadi momen bagi ITZY untuk menampilkan penampilan panggung yang lebih megah sekaligus membawakan lagu-lagu hits mereka kepada penggemar global.

Antusiasme MIDZY di berbagai negara pun terus terlihat tinggi di setiap pemberhentian konser.

Dengan jadwal yang masih panjang hingga beberapa negara berikutnya, ITZY diperkirakan akan terus melanjutkan kesuksesan "TUNNEL VISION" sebagai salah satu tur K-pop yang paling dinantikan tahun ini.

Editor: Hanny Suwindari
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