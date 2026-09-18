Andre Taulany Ungkap Alasan Belum Bisa Umumkan Tanggal Pernikahan dengan Amanda Rigby

Andre Taulany dan Amanda Rigby segera menikah. (istimewa)
JawaPos.com - Andre Taulany dan Amanda Rigby belum bisa memastikan kapan tanggal pernikahan akan digelar. Bukan karena rencana tersebut batal, mereka saat ini sedang fokus merampungkan sejumlah dokumen yang diperlukan untuk administrasi pernikahan.
Persyaratan dokumen pernikahan terasa cukup menantang mengingat Amanda berstatus sebagai warga negara asing (WNA) dan harus mendapatkan surat dari kedutaan.
Andre mengatakan, dirinya masih fokus mengurus sejumlah dokumen yang diperlukan sebelum tanggal pernikahan itu ditentukan.
"Saya saja belum tahu tanggalnya. Lagi urus surat dulu. Tanggalnya belum tahu, yang paling penting nunggu surat semuanya beres dulu," ujar Andre.
Status Amanda Rigby sebagai warga negara Inggris membuat proses administrasi pernikahan membutuhkan sejumlah dokumen tambahan. Andre membenarkan bahwa proses administrasi saat ini masih berjalan.
Ia pun berharap seluruh dokumen yang diperlukan dapat segera lengkap sehingga rencana pernikahannya bersama Amanda dapat memasuki tahapan berikutnya.
"Memang sedang diurus karena ada terkendala berkas-berkas yang belum lengkap. Surat dari kedutaan belum keluar," kata Andre Taulany.
Meski belum mengetahui secara pasti kapan hari H pernikahan kapan akan digelar, Andre mengaku sudah merasakan deg-degan menjelang momen bahagia tersebut. Menariknya, rasa gugup yang muncul kali ini justru lebih banyak diwarnai perasaan bahagia.
Sebelumnya, kabar pernikahan Andre Taulany dan Amanda Rigby terungkap ke publik setelah adanya pengajuan rekomendasi nikah yang mencantumkan nama keduanya.
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Jawa Pos
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