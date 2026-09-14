KUA Kebayoran Baru Ungkap Kabar Pernikahan Andre Taulany dan Amanda Rigby

Andre Taulany dan Amanda Rigby segera menikah. (istimewa)
JawaPos.com - Kabar Andre Taulany akan menikah dengan Amanda Rigby kini menjadi perhatian publik. Nama keduanya muncul dalam sistem administrasi pernikahan setelah KUA Ciputat Timur menerbitkan surat rekomendasi nikah yang ditujukan kepada KUA Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
Kepala KUA Kebayoran Baru, Riswanto, membenarkan adanya notifikasi pernikahan dari Andre Taulany tersebut. Berdasarkan pengecekan melalui sistem informasi manajemen nikah, terdapat pengajuan rekomendasi nikah atas nama Andre dengan calon istri bernama Amanda Lintang Larasati Rigby.
"Setelah kami melakukan proses pengecekan melalui sistem informasi manajemen nikah, memang ada notifikasi yang muncul di dalam surat rekomendasi bahwa ada pengajuan rekomendasi atas nama Bapak Andreas Taulany dengan calon pasangannya Amanda Lintang Larasati Rigby," kata Riswanto dalam video yang diunggah akun Instagram @lambe_turah.
Surat rekomendasi nikah tersebut diterbitkan oleh KUA Ciputat Timur dan ditujukan kepada KUA Kecamatan Kebayoran Baru. Dalam sistem, pengajuan itu tercatat pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Namun, munculnya rekomendasi belum berarti proses administrasi pernikahan Andre Taulany dan Amanda Rigby di KUA Kebayoran Baru telah selesai.
Riswanto menegaskan, hingga saat ini pihaknya belum menerima dokumen fisik maupun berkas administrasi pernikahan dari kedua calon mempelai.
"Surat itu diinput pada Jumat, 14 Agustus 2026. Namun status di sini masih terkirim. Artinya, belum ada dokumen yang memang disampaikan kepada KUA Kebayoran Baru tentang rencana pernikahan antara kedua mempelai," katanya.
Menurutnya, data yang terlihat dalam sistem baru berkaitan dengan rekomendasi atas nama Andre Taulany. Sementara dokumen administrasi Amanda Rigby maupun Andre sendiri disebut belum diterima oleh KUA Kebayoran Baru.
"Kalau untuk notif di kita baru masuk notifnya Andreas Taulany. Adapun untuk berkasnya Mbak Amanda Lintang, ini belum ada masuk ke data kita," ujar Riswanto.
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