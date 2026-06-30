Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Rabu, 1 Juli 2026 | 03.31 WIB

Laporan ART Hera Naik ke Tahap Penyidikan, Erin Mantan Istri Andre Taulany Bakal Jadi Tersangka?

Rien Wartia Trigina alias Erin, mantan istri Andre Taulany. (Abdul Rahman/JawaPos.com) - Image

Rien Wartia Trigina alias Erin, mantan istri Andre Taulany. (Abdul Rahman/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kasus dugaan penganiayaan yang sempat dilaporkan ART Hera terhadap mantan majikannya, Rien Wartia Trigina atau Erin, kini memasuki babak baru.

Kasus tersebut telah naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Dengan demikian, besar kemungkinan Erin selaku terlapor akan ditetapkan sebagai tersangka.

"Hari ini dipanggil penyidik karena ada koordinasi, terutama terkait perkara yang sudah naik ke tahap penyidikan. Surat-suratnya sudah ada," kata kuasa hukum ART Hera, Deolipa Yumara.

Menurut pihak Hera, kedatangan pada hari ini ke Polres Jakarta Selatan, salah satunya untuk menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

"Kami dipanggil, salah satunya, untuk menerima surat SPDP yang tembusannya kepada pelapor," ungkapnya.

Dia juga mengatakan, sebuah perkara yang naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan karena sudah ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk kasus tersebut terus dilanjutkan perkaranya.

"Dari situ, kemungkinan bakal ditetapkan tersangkanya. Kalau sudah naik sidik biasanya begitu. Tapi kita lihat nanti," ungkap Deolipa Yumara.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Saksi Ubah Keterangan di Kasus ART Hera Vs Erin, Begini Kata Polres Metro Jakarta Selatan - Image
Entertainment

Saksi Ubah Keterangan di Kasus ART Hera Vs Erin, Begini Kata Polres Metro Jakarta Selatan

Kamis, 18 Juni 2026 | 18.46 WIB

Dituding Tak Profesional oleh Erin, Sunan Kalijaga Bocorkan Isi Perjanjian dalam Surat Kuasa, Singgung Hak Substitusi - Image
Entertainment

Dituding Tak Profesional oleh Erin, Sunan Kalijaga Bocorkan Isi Perjanjian dalam Surat Kuasa, Singgung Hak Substitusi

Rabu, 10 Juni 2026 | 17.28 WIB

Konflik Makin Memanas, Pengacara Sunan Kalijaga Mundur Sebagai Pengacara Erin - Image
Entertainment

Konflik Makin Memanas, Pengacara Sunan Kalijaga Mundur Sebagai Pengacara Erin

Kamis, 28 Mei 2026 | 22.36 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar - Image
1

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar

2

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

3

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

4

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

5

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

6

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

7

Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0

8

Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan

9

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri

10

Start P7 di Sirkuit Assen! Veda Ega Pratama Bongkar Penyebab Crash di Practice Moto3 Belanda 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore