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Abdul Rahman
Jumat, 5 Juni 2026 | 21.09 WIB

Erin Mantan Istri Andre Taulany Tuding Pengacara Sunan Kalijaga Tidak Profesional

Rien Wartia Trigina alias Erin melaporkan mantan ART Herawati ke Polres Metro Jakarta Selatan setelah data pribadinya disebar. (Abdul Rahman/JawaPos.com) - Image

Rien Wartia Trigina alias Erin melaporkan mantan ART Herawati ke Polres Metro Jakarta Selatan setelah data pribadinya disebar. (Abdul Rahman/JawaPos.com)

JawaPos.com - Rien Wartia Trigina alias Erin mengungkapkan kekecewaannya terhadap pengacara Sunan Kalijaga yang sempat menjadi kuasa hukumnya (dan kini mundur) melawan Herawati atau ART Hera yang adalah mantan asisten rumah tangganya.

Erin menyatakan, sejak awal dia sudah memercayakan permasalahan yang dialaminya dengan ART Hera kepada Sunan Kalijaga. Namun sayangnya, Sunan justru mendelegasikan perkara tersebut keoada pengacara lain.

"Dari awal saya sudah memercayakan, tapi tiba-tiba didelegasikan ke lawyer lain tanpa ada kesepakatan dengan saya," keluh Erin.

Mantan istri Andre Taulany itu menegaskan bahwa dirinya sudah melakukan pembayaran terhadap Sunan Kalijaga secara profesional sejak awal. Dengan harapan, perkaranya akan dapat ditangani secara serius.

Namun sayangnya, Sunan tiba-tiba menunjuk lawyer atau pengacara lain untuk mengurusi kasus Erin.

"Ya berarti kan ini nggak profesional ya. Padahal saya sudah bayar lawyer fee," tegas Erin.

Dia mengaku tidak tahu kenapa Sunan Kalijaga tiba-tiba menunjuk pengacara lain untuk mengurusi perkaranya dengan ART Hera.

"Saya nggak paham kenapa dia bikin seperti itu. Silakan saja tanya ke beliau," kata Erin.

Diketahui, Erin dan mantan asisten rumah tangganya, Hera, berseteru di ranah hukum. Keduanya saling membuat laporan polisi atas permasalahan yang terjadi pada mereka.

Editor: Abdul Rahman
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