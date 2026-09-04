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Leni Setya Wati
Jumat, 4 September 2026 | 21.43 WIB

Ji Ye-eun dan Vata Akan Menikah Desember, Hubungan Berlanjut ke Pelaminan 

Ji ye eun dan vata (soompi)

JawaPos.com – Kabar bahagia datang dari dunia hiburan Korea Selatan. Penyiar sekaligus entertainer Ji Ye-eun dan koreografer Vata resmi mengumumkan rencana pernikahan mereka.

Kabar tersebut disampaikan oleh pihak agensi dan menjadi babak baru bagi pasangan yang sebelumnya telah terbuka mengenai hubungan asmara mereka.

Ji Ye-eun dan Vata diketahui sama-sama lahir pada 1994. Keduanya awalnya mengenal satu sama lain sebagai rekan di industri hiburan, sebelum hubungan mereka berkembang menjadi lebih dekat.

Kesamaan keyakinan juga disebut menjadi salah satu hal yang membuat keduanya semakin sering berkomunikasi hingga akhirnya menjalin hubungan romantis.

Hubungan mereka mulai diketahui publik pada April 2026. Sejak saat itu, Ji Ye-eun dan Vata tidak ragu memperlihatkan kedekatan mereka. Hubungan tersebut semakin kuat ketika Vata disebut selalu berada di sisi Ji Ye-eun saat sang entertainer menghadapi masalah kesehatan.

Meski masa pacaran keduanya terbilang tidak terlalu panjang, Ji Ye-eun dan Vata mantap membawa hubungan mereka ke jenjang pernikahan.

Keputusan tersebut diambil karena keduanya telah membangun rasa percaya yang mendalam dan memiliki keyakinan untuk menjalani kehidupan bersama.

Pernikahan pasangan ini dijadwalkan berlangsung pada 12 Desember 2026 di sebuah lokasi yang dirahasiakan di Seoul. Tanggal tersebut juga bertepatan dengan ulang tahun Vata, sehingga hari bahagia itu akan memiliki makna ganda bagi sang koreografer. Pihak agensi meminta publik memberikan ucapan selamat dan dukungan untuk awal perjalanan baru mereka.

Dengan pernikahan tersebut, kisah Ji Ye-eun dan Vata memasuki babak baru setelah berawal dari hubungan sebagai rekan kerja hingga menjadi pasangan hidup. Keduanya kini bersiap mengikat janji pada akhir tahun ini.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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