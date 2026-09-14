Irma Darmawangsa dan Irfan Sebaztian Resmi Menikah Setelah 7 Tahun Pacaran, Bukti Bukan Settingan

JawaPos.com - Irma Darmawangsa dan Irfan Sebaztian akhirnya resmi menjadi pasangan suami istri setelah menjalani hubungan selama sekitar tujuh tahun. Pernikahan mereka digelar salah satu tempat di bilangan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Sabtu (12/9).

Pernikahan Irma-Irfan sekaligus menjawab anggapan yang selama ini meragukan keseriusan hubungan mereka karena kerap disebut-sebut sebagai settingan atau pacaran rekayasa.

Selama menjalin asmara, Irma dan Irfan memang tidak lepas dari sorotan publik. Hubungan keduanya bahkan beberapa kali dianggap sekadar gimmick atau settingan demi kepentingan konten.

Namun, setelah tujuh tahun bersama, pasangan tersebut akhirnya membawa hubungan mereka ke jenjang pernikahan.

Irma Darmawangsa mengaku lega karena dirinya dan Irfan kini dapat membuktikan bahwa hubungan yang mereka jalani selama ini memang serius.

"Akhirnya dia berani mempersunting saya setelah 7 tahun kita pacaran. Akhirnya kita bisa membuktikan kepada netizen kalau kita ini bukan settingan. Kan dari dulu mereka nyangkanya ini settingan, gimmick," kata Irma Darmawangsa.

Perjalanan menuju pernikahan itu ternyata tidak berlangsung singkat. Irfan harus melewati proses panjang untuk mendapatkan restu dari keluarga Irma, termasuk mempersiapkan mahar yang sebelumnya menjadi salah satu pertimbangan keluarga.

Irfan mengungkapkan, keluarga Irma sempat meminta mahar sebesar Rp 5 miliar. Kondisi tersebut membuatnya memilih menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkan kemampuan finansial sebelum akhirnya meminang sang kekasih.