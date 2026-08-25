Choi Yoon Ji Resmi Bintangi ‘Iseop’s Romance’ Bersama Lee Jong Suk

Choi yoon ji dan lee jong suk (soompi)
JawaPos.com – Choi Yoon Ji resmi mendapatkan peran utama perempuan dalam drama romantis terbaru ‘Iseop’s Romance’, sekaligus akan menjadi lawan main Lee Jong Suk.
Menurut laporan Soompi pada 11 Agustus 2026, kabar tersebut telah dikonfirmasi perusahaan produksi ACE FACTORY.
Drama ini diadaptasi dari web novel populer dengan judul yang sama dan dijadwalkan mulai diproduksi tahun ini sebelum tayang pada 2027.
Dalam drama tersebut, Choi Yoon Ji akan memerankan Kang Min Gyeong, karyawan berbakat yang dikenal sebagai “senjata rahasia” TK Group.
Di balik citranya sebagai pegawai yang nyaris sempurna, Min Gyeong akan terlibat dalam kisah romantis dengan Tae I Seop, pewaris generasi ketiga keluarga chaebol yang diperankan oleh Lee Jong Suk.
Tae I Seop digambarkan sebagai sosok yang unggul dalam hampir segala hal, kecuali urusan percintaan.
Pertemuan dua karakter dengan kepribadian berbeda ini menjadi daya tarik utama ‘Iseop’s Romance’.
Kang Min Gyeong memiliki kemampuan serta reputasi yang membuatnya sangat diperhitungkan di lingkungan kerja, sedangkan Tae I Seop harus menghadapi sisi kehidupan yang selama ini tidak mampu ia kuasai.
Perbedaan tersebut diprediksi menciptakan dinamika romantis sekaligus menghibur.
Menariknya, drama ini memiliki keterkaitan dengan proyek adaptasi web novel lainnya yang juga sedang diproduksi, yaitu ‘A Casual Lie’ dengan judul sementara.
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Jawa Pos
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