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Abdul Rahman
Senin, 14 September 2026 | 21.32 WIB

Kotak Hentikan Konser di Kota Tua Usai Penonton Lempar Gas 

Grup band Kotak. (Istimewa) - Image

Grup band Kotak. (Istimewa)

JawaPos.com - Tantri Syalindri mengalami kejadian tidak menyenangkan saat tampil bersama Kotak di Kota Tua. Konser yang semula berlangsung lancar terpaksa dihentikan setelah Tantri terpapar gas menyengat yang dilemparkan oleh oknum penonton.

Kejadian tersebut berlangsung ketika Kotak membawakan lagu ke-9, "Hijaukan Bumi". Menurut Tantri, suasana konser yang digelar terbuka dan gratis untuk masyarakat awalnya berjalan dengan baik.

Namun, kondisi berubah ketika muncul gas tanpa asap dengan bau yang cukup menyengat dari area penonton. Hal tersebut membuat sejumlah penonton langsung berusaha menghindar.

Karena posisi panggung dan barikade cukup berdekatan, Tantri turut terkena paparan. Ia mengatakan gas tersebut membuat saluran pernapasannya terasa sakit hingga mengganggu penampilannya.

"Karena jarak panggung dan barikade cukup dekat, saya sempat menghirup gas tersebut. Napas terasa sakit dan saya kesulitan bernyanyi," kata Tantri dalam unggahannya di Instagram.

Tantri kemudian menuju area belakang panggung untuk mendapatkan bantuan menggunakan oksigen portable. Setelah kondisinya dirasa memungkinkan, ia kembali ke atas panggung melanjutkan penampilan.

Ia juga sempat mengingatkan penonton agar tidak mengulangi tindakan tersebut demi menjaga keamanan selama konser berlangsung.

Akan tetapi, gangguan kembali terjadi ketika Kotak memasuki lagu berikutnya, "Pelan-Pelan Saja". Kali ini, gas yang dikeluarkan lebih menyengat dan arahnya menuju panggung.

Kondisi Tantri pun semakin memburuk. Ia mengalami sejumlah gejala hingga akhirnya mengambil keputusan untuk menghentikan pertunjukan.

Editor: Abdul Rahman
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