Band Kotak 'Cerai' dari Label Setelah 18 Tahun, Tandai Era Baru Lewat Lagu YOLO

JawaPos.com - Setelah 18 tahun menjalani perjalanan bersama label rekaman, grup band Kotak kini memilih membuka lembaran baru dengan berdiri sebagai band independen. Langkah tersebut ditandai dengan perilisan single terbaru berjudul "YOLO (You Only Live Once)" pada 10 Agustus 2026.

Bagi Kotak, keputusan untuk berjalan secara independen bukan sekadar perubahan dalam sistem kerja. Pilihan tersebut menjadi bentuk keberanian untuk kembali mengikuti insting kreatif sekaligus mengambil kendali lebih besar terhadap arah bermusik mereka.

Semangat itu kemudian dituangkan Kotak melalui "YOLO", sebuah lagu yang bercerita tentang keberanian meninggalkan zona nyaman dan memulai sesuatu yang baru.

Judul "YOLO" sendiri merujuk pada istilah "You Only Live Once" yang selama ini populer di kalangan anak muda. Namun, Kotak ingin memberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap istilah tersebut.

Bagi Tantri dkk, YOLO bukan berarti menjalani hidup tanpa pertimbangan, melainkan berani menjadi diri sendiri dan terus berkembang tanpa terbebani standar orang lain.

"Sebenarnya kan YOLO itu akronim kan dari You Only Live Once. Mungkin orang barat lebih tahu lah kalau You Only Live Once dan sekarang memang anak sekarang kan banyak kamus-kamus bahasa gaul kan,” tutur Tantri di bilangan Kemang Jakarta Selatan, belum lama ini.

"Tapi memang di sini kita pengin meluruskan juga jangan mentang-mentang You Only Live Once jadi seenaknya. Maksudnya ini kita lebih menjurus lagi You Only Live Once, lu jadi diri lu, lu berkembang tanpa harus jadi beban seperti orang lain, jadi diri sendiri,” tambah Tantri.

Pesan tersebut terasa kuat melalui lirik yang menggambarkan proses perubahan seseorang. Kalimat "Aku yang dulu pemalu, tak lagi mau hidup begitu" hingga "Self improvement jangan jadi beban" menjadi gambaran tentang ajakan untuk bertumbuh dengan cara yang lebih sehat dan tidak menjadikan proses memperbaiki diri sebagai tekanan.