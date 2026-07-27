Tantri Kotak Rilis Debut Solo "Ibu Pekerja", Lagu Emosional tentang Cinta, Lelah, dan Pengorbanan Seorang Ibu

JawaPos.com - Setelah dikenal sebagai vokalis dengan karakter suara kuat bersama band Kotak, Tantri kini membuka babak baru dalam perjalanannya bermusik. Ia resmi memulai karier solo melalui single perdana bertajuk "Ibu Pekerja", sebuah karya yang lahir dari pengalaman dan refleksi pribadi sebagai seorang perempuan sekaligus ibu.

Berbeda dengan penampilannya yang penuh energi di atas panggung, Tantri menghadirkan sisi dirinya yang lebih intim melalui lagu ini. "Ibu Pekerja" menjadi ruang bagi Tantri untuk menyampaikan kisah tentang pergulatan emosional seorang ibu yang harus menjalankan berbagai peran dalam kehidupan sehari-hari.

Lagu tersebut mengangkat kenyataan yang banyak dialami para ibu bekerja. Mulai dari rasa bersalah saat harus meninggalkan anak demi mencari nafkah, kelelahan yang kerap disembunyikan di balik senyum, hingga tekanan untuk selalu terlihat mampu menjalankan semuanya dengan sempurna.

Menurut Tantri, menjadi ibu bukan berarti harus selalu tampil kuat. Justru rasa rapuh, lelah, hingga keraguan merupakan bagian yang sangat manusiawi. Melalui "Ibu Pekerja", ia ingin menunjukkan bahwa ketidaksempurnaan bukanlah sebuah kegagalan, melainkan bagian dari perjalanan setiap perempuan.

Lebih jauh, lagu ini juga menyampaikan pesan bahwa bekerja bagi banyak ibu bukan sekadar pilihan hidup. Ada tanggung jawab besar yang harus dipenuhi demi keluarga, mulai dari memenuhi kebutuhan rumah tangga hingga memastikan orang-orang tercinta tetap mendapatkan kehidupan yang layak.

Karena itu, Tantri tidak berusaha menggambarkan sosok ibu yang ideal. Sebaliknya, ia ingin merayakan seluruh perjuangan, pengorbanan, dan cinta yang hadir dalam kehidupan seorang ibu, termasuk ketika harus membagi waktu antara keluarga, pekerjaan, dan impian pribadi.

Bersamaan dengan perilisan single tersebut, Tantri juga memperkenalkan identitas visual baru untuk proyek solonya. Logo bertuliskan namanya dibuat sederhana, namun memiliki filosofi mendalam. Huruf "i" pada nama Tantri dihiasi simbol senyum yang menjadi elemen utama identitas visual tersebut.

Simbol senyum itu melambangkan keteguhan hati dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Bukan tentang selalu terlihat bahagia atau kuat, melainkan kemampuan untuk tetap menjalani kehidupan dengan penuh kasih sayang meski sedang berada di tengah kelelahan dan tekanan.