Arda Geram Usai Melihat Video Tantri Kotak Dipeluk Pria Tak Dikenal di Atas Panggung

JawaPos.com - Insiden yang sempat menimpa vokalis grup band Kotak, Tantri Syalindri, saat tampil di atas panggung memicu reaksi emosional sang suami, Hatna Danarda atau kerap disapa Arda.

Tantri mengungkapkan bahwa dirinya menceritakan kejadian tersebut kepada Arda sepulang dari manggung. Namun pada saat itu, sang suami belum mengetahui seperti apa situasi yang sebenarnya sehingga reaksinya masih terbilang biasa saja.

Momen saat Tantri Kotak tiba-tiba dipeluk pria tak dikenal di atas panggung. (Instagram: tantrisyalindri)

"Pas keluar aku cerita, 'tadi malam manggung, terus hampir ada yang mau memeluk.' Dia bilang, siapa? Memangnya nggak ada yang jagain?' Respons dia standar," ujar Tantri saat ditemui di bilangan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (21/7).

Namun, suasana berubah ketika Arda melihat rekaman video terkait insiden tersebut. Menurut Tantri, suaminya langsung emosional usai melihat secara langsung bagaimana pria tidak dikenal itu tiba-tiba naik ke atas panggung dan langsung berusaha memeluk Tantri.

"Tapi pas melihat videonya, dia langsung, 'tak antemi wong sing munggah panggung kuwi' (aku pukul orang yang naik panggung itu)," kata Tantri menirukan perkataan Arda.

Meski sempat marah, Tantri mengatakan reaksi tersebut muncul karena Arda sangat protektif terhadap keselamatannya. Setelah kejadian itu, Arda mengingatkan tim agar meningkatkan pengamanan saat Tantri tampil di atas panggung.

"Pasti dia agak lumayan protektif lagi, dan mengingatkan sama tim, 'besok-besok hati-hati ya buat jaga ini dan segala macam,'" katanya.

Tantri menyadari bahwa tampil di konser musik, terutama bergenre rock, memiliki risiko tersendiri. Antusiasme penonton yang tinggi terkadang membuat sebagian orang nekat naik ke atas panggung tanpa memikirkan dampaknya.