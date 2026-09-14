Bantahan Betrand Peto Soal Lakukan Kekerasan Seksual Terhadap ANW di Depan Toilet

JawaPos.com - Betrand Peto melalui kuasa hukumnya, Joseph Irianto, membantah sejumlah pernyataan yang sempat disampaikan pihak korban berinisial ANW terkait dugaan kekerasan seksual.
Bantahan tersebut disampaikan setelah pihak pelapor sebelumnya membeberkan sejumlah tudingan dalam konferensi pers, tadi malam. Joseph menilai, terdapat sejumlah hal yang perlu diluruskan agar informasi mengenai perkara tersebut tidak berkembang secara sepihak.
Menurut Joseph, pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam pernyataan yang disampaikan pihak pelapor dalam konferensi pers.
Ia pun memaparkan beberapa poin yang secara tegas membantah adanya kekerasan seksual dilakukan Betrand Peto yang kabarnya terjadi di sebuah kelab malam di bilangan SCBD, Sudirman, Jakarta Selatan, 12 September 2026.
Salah satunya mengenai tudingan bahwa Betrand Beto disebut menarik tangan ANW ke arah toilet.
"Yang pertama, dikatakan dalam preskon pelapor bahwa klien kami menarik tangan dari pelapor (ke arah toilet). Dengan tegas kami bantah bahwa hal tersebut tidak pernah ada dan tidak benar," ujar Joseph Irianto di bilangan Kebon Jeruk Jakarta Barat, Senin (14/9).
Joseph juga memberikan penjelasan terkait tudingan adanya pelecehan seksual yang disebut terjadi di depan toilet.
Ia menegaskan bahwa Betrand Peto tidak pernah melakukan tindakan tersebut. Menurut Joseph, pihaknya juga mempertanyakan kemungkinan terjadinya peristiwa seperti yang dituduhkan, mengingat terdapat sejumlah orang lain di dalam ruangan.
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