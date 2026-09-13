Betrand Peto Dilaporkan ke Polda Metro, Minola Sebayang: Onyo di Ruangan, yang Ribut Temannya

JawaPos.com - Penyanyi Betrand Peto kabarnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan kekerasan hingga pelecehan seksual pada Sabtu (12/9). Pelaporan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan bagi Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben Onsu.

Di tengah laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual, pihak Ruben menyebut ada keterangan dari orang yang berada di lokasi kejadian yang justru mempertanyakan mengapa Betrand menjadi pihak yang dilaporkan.

Menurut Minola, informasi yang diperoleh pihaknya setelah berkomunikasi dengan teman Betrand Peto, menunjukkan bahwa penyanyi yang akrab disapa Onyo disebut tidak terlibat dalam keributan yang terjadi di sebuah kelab malam pada waktu itu.

"Onyo tidak terlibat perkelahian, karena dia ada di ruangan. Yang berkelahi itu temannya Onyo," kata Minola Sebayang.

Keterangan tersebut membuat pihak Ruben Onsu mempertanyakan posisi Betrand dalam peristiwa yang kini berujung pada laporan polisi.

Minola mengungkapkan, rekan Betrand yang berada di lokasi juga disebut heran setelah mengetahui Onyo malah menjadi pihak yang dilaporkan.

"Saya sudah telepon temannya Onyo. Katanya Onyo tidak terlibat dalam perkelahian atau keributan itu. Dia ada di tempat yang lain, di ruangan atau apa saya kurang paham. Makanya dia (temannya) juga bingung, kenapa Onyo yang dilaporin," kata Minola.

Menurut dia, Ruben Onsu telah berupaya mencari informasi secara langsung dari orang yang berada di lokasi kejadian untuk mengetahui kronologi yang sebenarnya. Hal itu dilakukan lantaran Ruben ingin mendapatkan gambaran yang lebih utuh sebelum mengambil sikap terkait laporan tersebut.

Meski demikian, Minola tidak ingin langsung menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Menurutnya, masih terdapat sejumlah kemungkinan yang perlu diperjelas melalui proses hukum berdasarkan keterangan dari para saksi.