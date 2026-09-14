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Abdul Rahman
Senin, 14 September 2026 | 19.47 WIB

Korban Ceritakan Detik-detik Alami Kekerasan Seksual dari Betrand Peto

ANW (pakai kaca mata), wanita yang mengaku mengalami kekerasan seksual dari Betrand Peto. (Abdul Rahman/JawaPos.com) - Image

ANW (pakai kaca mata), wanita yang mengaku mengalami kekerasan seksual dari Betrand Peto. (Abdul Rahman/JawaPos.com)

JawaPos.com - Penyanyi Betrand Peto dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Laporan tersebut dibuat oleh seorang wanita  berinisial ANW.

Laporan yang dibuat pada pada Sabtu (12/9) di Polda Metro Jaya itu teregister dengan nomor perkara LP/B/6780/1X/2026/SPK//POLDA METRO JAYA.

Dengan didampingi kuasa hukumnya, Nathaniel Hutagaol, ANW menceritakan detik-detik dirinya mengalami pelecehan seksual dengan disertai pemaksaan dan kekerasan fisik diduga dilakukan Betrand Peto.

ANW mengatakan, kejadian itu berawal saat dirinya bersama temannya datang ke sebuah kelab malam yang terletak di kawasan SCBD, Sudirman, Jakarta Selatan, pada 12 September 2026 waktu dini hari.

"Pada tanggal 12 sekitar pukul 02.00, saya datang ke salah satu kelab di SCBD bersama teman saya D. Kami datang untuk santai dan ketemu teman," kata ANW.

Menurut ANW, pada malam itu, Betrand Peto bersama teman-temannya membuka room di kelab tersebut. Ia bersama rekannya berinisial D kemudian mendapat tawaran dari waiter untuk bergabung ke dalam ruangan yang ditempati oleh Onyo, sapaan akrab Betrand Peto, dan temannya.

"Tiba-tiba ada waiter di kelab tersebut menghampiri dan menawarkan, ‘mau enggak meramaikan room-nya si BP?’,” cerita ANW.

ANW mengatakan, dirinya bersama D akhirnya menerima tawaran tersebut dan masuk ke dalam room. Tak lama kemudian, ANW mengaku sempat keluar sebentar dari ruangan untuk tujuan mengambil handphone miliknya yang tertinggal di sofa.

“Handphone saya saat itu tertinggal di sofa luar ruangan. Saat saya keluar mengambil ponsel lalu kembali ke ruangan, teman saya D sudah tidak ada,” tutur ANW.

Editor: Abdul Rahman
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