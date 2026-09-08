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Abdul Rahman
Rabu, 9 September 2026 | 03.08 WIB

Raisya Bawazier Minta Langsung Ditalak 3 oleh Zidan Setelah Sering Bertengkar

Aktris Raisya Bawazier. (Abdul Rahman/JawaPos.com) - Image

Aktris Raisya Bawazier. (Abdul Rahman/JawaPos.com)

JawaPos.com - Raisya Bawazier akhirnya bicara secara terbuka mengenai keputusannya mau mengakhiri bahtera rumah tangganya bersama Muhammad Zidan. 

Saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Selasa (8/9), Raisya mengaku dirinya yang meminta Zidan untuk mengajukan perceraian. Tak hanya itu, ia juga meminta  langsung dijatuhi talak tiga oleh Zidan supaya tidak bisa rujuk lagi.

Keputusan tersebut telah dibicarakan dan disepakati bersama sampai akhirnya terbit perceraian di pengadilan. Ia menegaskan sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangga yang baru berjalan selama sekitar delapan bulan setelah sering terlibat pertengkaran.

"Memang sudah sepakat, aku yang minta untuk digugat. Minta langsung talak tiga," ujar Raisya Bawazier.

Ketika ditanya lebih jauh mengenai persoalan yang membuatnya kerap bertengkar hingga mantap berpisah, Raisya memilih tidak mengungkapkannya. Menurutnya, ada sejumlah hal yang tidak bisa disampaikannya ke publik.

"Susah kalau misalnya aku jelasin di sini, kayaknya nggak bisa aku jelasin ke publik. Tapi yang jelas aku sudah mantap berpisah," tegasnya.

Keputusan Raisya Bawazier soal perceraian sebelumnya juga sempat diungkapkannya melalui siaran langsung di akun media sosial TikTok. Dalam kesempatan itu, sang aktris mengungkap sejumlah masalah yang diduga menjadi pertimbangan dirinya mau mengakhiri pernikahan dengan Zidan.

Dua persoalan yang sempat disinggung Raisya adalah dugaan adanya perempuan lain dalam kehidupan sang suami. Ia bahkan sempat menuliskan keresahannya melalui akun Threads hingga unggahannya menjadi perhatian warganet.

"Aku ketipu guys. Bahkan ada yang belum cerai sudah bawa cewek ke rumah kak. Ngeri ya, takut banget," tulis Raisya.

Editor: Abdul Rahman
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