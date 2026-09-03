Audi Marissa Gugat Cerai Anthony Xie Karena Orang Ketiga? Begini Kata Pengacaranya

JawaPos.com - Rumah tangga Audi Marissa dan Anthony Xie kini berada di ujung tanduk. Audi Marissa diketahui telah mengajukan gugatan cerai terhadap Anthony Xie dan sudah memasuki agenda persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sempat muncul spekulasi mengenai penyebab perceraian antara Audi Marissa dan Anthony Xie. Salah satunya soal rumor kehadiran orang ketiga dalam bahtera rumah tangga mereka.

Kuasa hukum Anthony Xie, Rendi Rumapea, memberikan penjelasan mengenai kabar yang beredar terkait dugaan penyebab perceraian yang dipicu oleh hadirnya orang ketiga. Rendi dengan tegas membantah kabar tersebut.

"Tidak ada, tidak ada isu agama, tidak ada orang ketiga," kata Rendi Rumapea saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (3/9).

Menurut Rendi, keputusan mengakhiri rumah tangga bukan diambil secara sepihak. Audi dan Anthony telah membicarakan persoalan tersebut dan sama-sama sepakat jalan perceraian sebagai langkah terbaik untuk mengakhiri persoalan yang terjadi diantara mereka.

Meski demikian, Rendi belum bersedia mengungkap secara detail persoalan apa yang menjadi sumber perpecahan di antara keduanya. Ia hanya memastikan terdapat perbedaan yang membuat rumah tangga pasangan tersebut jadi goyah. Mereka tidak lagi menemukan jalan untuk mempertahankan pernikahan.

"Masalahnya apa, kami tidak bisa sampaikan di sini. Ada perbedaan di antara mereka sehingga tidak ada lagi jalan untuk saat ini," ungkap Rendi.

Ia menegaskan bahwa saat ini Audi Marissa dan Anthony Xie masih bulat pada keputusan awal mau melanjutkan proses perceraian di pengadilan.