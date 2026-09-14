Gerakan Irma Darmawangsa di Momen Akad Nikah Jadi Sorotan

JawaPos.com - Pernikahan Irma Darmawangsa dan Irfan Sebaztian tak hanya menjadi perhatian karena kisah cinta keduanya yang telah berlangsung selama tujuh tahun dan kerap disebut-sebut netizen sebagai gimmick.

Momen penting pernikahan Irma-Irfan juga disorot karena gerakan Irma di momen prosesi akad nikah justru mencuri perhatian setelah videonya beredar di media sosial.

Irma dan Irfan resmi menjadi suami istri setelah adanya acara pernikahan yang digelar di Auditorium ISTN, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Sabtu (12/9).

Di tengah suasana khidmat akad nikah, Irma terlihat beberapa kali menggoyangkan tubuhnya ketika sedang duduk di hadapan penghulu. Gerakannya bahkan membuat kursi yang didudukinya juga ikut bergerak.

Momen tersebut direkam dan kemudian diunggah ke media sosial oleh pemilik akun Instagram papham. Tingkah spontan Irma pun mengundang perhatian.

"Ke nikahan sahabat, bestie, teman DJ gue, yang off air nya sehari bisa 3 kali. Memang dasar anaknya nggak bisa diam, hahahahaha," tulis pemilik akun dalam keterangan unggahannya.

Irma turut melihat video tersebut. Ia bahkan mengaku baru menyadari adanya gerakan tubuhnya ketika melihat kembali rekaman yang memperlihatkan dirinya di momen akad nikah.

"Iya ya, kenapa gua goyang-goyang begitu," komentar Irma Darmawangsa.