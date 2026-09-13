Dedi Mulyadi Menggotong Keranda Jenazah Kanaya Whu, Penghormatan Terakhir untuk Vokalis MK9

JawaPos.com - Suasana duka menyelimuti prosesi pemakaman penyanyi Kanaya Whu di Kabupaten Tasikmalaya, Minggu (3/9). Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut hadir untuk mengantarkan jenazah vokalis MK9 tersebut ke tempat peristirahatan terakhir.

Kehadiran Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM bukan sekadar untuk melayat. Dalam prosesi pemakaman, KDM punya peran penting ikut menggotong keranda jenazah Kanaya Whu sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada sosok yang selama ini turut menemaninya dalam berbagai kegiatan.

KDM terlihat mengenakan pakaian serba hitam lengkap dengan songkok berwarna senada. Raut wajahnya tampak penuh duka saat mengikuti rangkaian prosesi pemakaman Kanaya.

Momen tersebut juga memperlihatkan kedekatan KDM dengan Kanaya Whu. Penyanyi yang dikenal sebagai vokalis MK9 selama ini kerap hadir memeriahkan berbagai kegiatan yang dilakukan Dedi Mulyadi.

Sebelumnya, KDM juga menyampaikan kabar duka tersebut melalui akun Instagram pribadinya. Dalam video yang diunggah, KDM membenarkan bahwa sosok yang meninggal dunia adalah Kanaya Whu, vokalis MK9.

"Iya betul yang meninggal itu adalah Teh Kanaya vokalis MK9," kata Dedi Mulyadi.

Menurut Dedi, Kanaya meninggal setelah mendapat serangan penyakit kanker ganas. Saat menyampaikan kabar tersebut, KDM mengatakan dirinya tengah dalam perjalanan menuju Kampung Mekarsari, Desa Sukajadi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, untuk ikut hadir dalam prosesi pemakaman Kanaya.

"Dia mendapat serangan kanker ganas dan sekarang perjalanan menuju Kampung Mekarsari, Desa Sukajadi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Nanti kita makamkan jam 13.00," tutur Dedi Mulyadi.