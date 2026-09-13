Meninggal Usai Berjuang Melawan Kanker, Jenazah Kanaya Whu Dimakamkan di Tasikmalaya

Jenazah Kanaya Whu dimakamkan di tempat kelahirannya, Tasikmalaya. (Instagram: kanayawhu)
JawaPos.com - Kepergian penyanyi Kanaya Whu meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan orang-orang terdekatnya. Vokalis grup musik MK9 atau Emka 9 tersebut dimakamkan di Kabupaten Tasikmalaya, daerah tempat kelahirannya.
Informasi terkait lokasi pemakaman Kanaya Whu disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui sebuah video diunggah di akun Instagram pribadinya saat mengabarkan berita duka tersebut.
"Khanaya akan dimakamkan di tempat kelahirannya di Kabupaten Tasikmalaya," ungkap Dedi Mulyadi yang kerap disapa KDM.
Kanaya Whu selama ini dikenal sebagai vokalis MK9 atau Emka 9. Grup musik bentukan Dedi Mulyadi tersebut kerap membawakan lagu-lagu Sunda. Kehadiran Kanaya menjadi bagian penting dari perjalanan MK9 yang manis sekali saat membawakan lagu-lagu Sunda.
Kabar meninggalnya Kanaya sebelumnya disampaikan Dedi Mulyadi. Menurut KDM, Kanaya sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung sebelum akhirnya berpulang setelah sempat berjuang melawan penyakit kanker.
Dedi Mulyadi menyampaikan doa sekaligus harapan agar keluarga Kanaya Whu diberikan kekuatan untuk menghadapi musibah ini.
Selain itu, pria yang aktif mempertahankan identitas kebudayaan Sunda juga berdoa agar Kanaya Whu mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan, semua amal baiknya diterima dan dosa-dosanya diampuni.
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Jawa Pos
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