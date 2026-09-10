Profil Audi Marissa, Artis yang Kini dalam Proses Perceraian dengan Anthony Xie

Artis Audi Marissa. (Instagram: audimarissa)
JawaPos.com - Audi Marissa kembali menjadi pusat perhatian publik setelah rumah tangganya bersama Anthony Xie dipertaruhkan di pengadilan lewat proses perceraian. Gugatan cerai tersebut telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menjadi babak baru dalam perjalanan kehidupan aktris yang telah lama dikenal melalui berbagai sinetron dan program televisi.
Audi Marissa dan Anthony Xie kini sedang menjalani proses hukum yang akan menentukan nasib pernikahan yang telah mereka bangun sejak 2020. Perkara perceraian tersebut terdaftar dengan nomor 957/Pdt.G/2026, didaftarkan pada 11 Agustus 2026 melalui kuasa hukum Audi.
Sidang perdana sebenarnya digelar pada 3 September 2026. Namun, sidang ditunda karena ketua majelis hakim berhalangan hadir lantaran sedang cuti. Sidang selanjutnya dijadwalkan akan berlangsung pada hari ini, Kamis, 10 September 2026.
Audi Marissa dan Anthony sama-sama sepakat akan menyelesaikan permasalahan secara baik-baik. Pihak kuasa hukum menyampaikan bahwa keputusan bercerai telah melalui pertimbangan panjang dan bukan keputusan yang diambil secara tiba-tiba.
Audi Marissa lahir di Jakarta pada 24 Mei 1995. Ia mulai terjun ke industri hiburan sejak usia muda dan mengawali karier akting melalui serial televisi berjudul Roman Picisan dan Syamsul dan Badriah pada 2007.
Dari sana, Audi mulai mendapatkan kesempatan bermain di berbagai judul sinetron dan FTV. Namanya semakin dikenal setelah tampil dalam sejumlah produksi populer, di antaranya Tangisan Isabella, Setinggi Bintang, Khadijah dan Khalifah, Love in Paris, hingga Diam-Diam Suka. Perjalanan kariernya kemudian berlanjut lewat sinetron Anak Langit dan Dia Bukan Manusia.
Audi tidak hanya mengandalkan dunia akting. Ia juga menjajal kemampuan sebagai presenter dan pernah membawakan sejumlah program televisi seperti Inbox, Miss Celebrity Indonesia, La Academia Junior, dan Happy Show.
Karier Audi Marissa sebagai presenter juga menghasilkan penghargaan. Ia meraih penghargaan Host Paling Inbox dalam Inbox Awards 2015.
Selain sinetron dan acara televisi, Audi Marissa juga mengembangkan karier ke layar lebar dan serial digital.
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Jawa Pos
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