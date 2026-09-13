Andika Mahesa Kaget Kangen Band Dinyatakan Bubar, Benarkah Ada Kezaliman? 

Andika Kangen Band mulai perawatan karena disebut cacat wajah oleh Cinta Penelope.
JawaPos.com - Kabar Kangen Band dinyatakan bubar terasa sangat mengejutkan bagi Andika Mahesa.
Vokalis grup musik Kangen Band tersebut mengaku baru mengetahui kabar hal ini melalui media sosial dan belum mendapat penjelasan secara langsung mengenai persoalan internal yang membuat Dodhy akhirnya memutuskan mengumumkan pembubaran.
Andika mengaku masih belum memahami alasan di balik keputusan Dodhy tersebut. Terlebih, Dodhy menyebut adanya kezaliman sebagai salah satu persoalan serius yang melatarbelakangi pembubaran Kangen Band.
Menurut Andika, istilah tersebut justru membuatnya bertanya-tanya. Ia mengaku tidak mengetahui persoalan seperti apa yang dimaksud oleh Dodhy.
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Kebingungan Andika semakin besar karena ia merasa tidak melihat adanya masalah serius ketika terakhir kali bertemu dengan Dodhy dan personel Kangen Band lainnya.
Andika mengatakan, dirinya baru bertemu dengan Dodhy dan anggota Kangen Band lainnya beberapa hari lalu sebelum kabar pembubaran muncul. Pertemuan tersebut berlangsung saat mereka tampil bersama di Hong Kong.
Karena itu, Andika memilih tidak buru-buru mengambil kesimpulan. Ia ingin mendengar secara langsung penjelasan dari seluruh personel sebelum menentukan sikap mengenai masa depan band yang telah membesarkan namanya tersebut.
“Gua belum tahu maksudnya. Tunggu saja nanti dari pihak manajemen dan pihak-pihak terkait. Harus ketemu sama personel yang lain dulu,” ujar Andika saat dikonfirmasi, Sabtu (12/9).
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Andika memastikan persoalan tersebut akan dibicarakannya bersama personel Kangen Band lainnya. Ia bahkan berencana terbang ke Jakarta untuk bertemu secara langsung dengan teman-temannya di Kanden Band.
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