Cerita Praz Teguh Jadi Vokalis Kangen Band Dadakan

JawaPos.com - Kabar kurang menyenangkan datang dari Kangen Band. Vokalisnya, Andika Mahesa, mendadak jatuh sakit hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Kondisi tersebut membuat Andika terpaksa absen saat Kangen Band tampil di The Sounds Project Vol. 9: Beyond Memories di Ecovention Park Ancol, Jakarta, Sabtu (8/8).

Absennya Andika membuat posisi vokalis harus segera dicarikan pengganti. Komika Praz Teguh kemudian ditunjuk sebagai vokalis Kangen Band dadakan untuk membantu band tersebut agar tetap tampil di hadapan para penonton dan penggemar yang sudah menantikannya .

Praz Teguh mengungkapkan, dirinya mendapat tawaran tersebut dari gitaris Kangen Band, Dodhy, hanya beberapa jam sebelum tampil. Melalui unggahan di media sosial, Praz menceritakan bagaimana dirinya ditelepon oleh Dodhy.

"Kemarin jam 4 sore @dodhyofficial telepon minta bantu backup @kangenbandofficial_ karena Babang Tamvan kita sakit," cerita Praz Teguh di akun media sosialnya.

Praz sempat menolak tawaran tersebut. Pasalnya, saat itu ia masih memiliki sejumlah kegiatan yang harus dijalani. Selain itu, Praz juga sudah cukup lama tidak tampil dalam formasi band.

"Sempat menolak karena kegiatan masih cukup banyak dan sudah lumayan lama nggak ngeband karena kesibukan yang ada," ungkapnya.

Bukan hanya itu, alasan lainnya karena kondisi fisik Praz Teguh sebenarnya juga sedang tidak terlalu prima. Ia mengaku cukup sering bepergian ke luar kota sehingga membuat tubuhnya dalam kondisi kurang fit.

Namun, Praz akhirnya memilih menerima tawaran tersebut. Dengan tenaga yang tersisa, ia tetap berusaha tampil maksimal di atas panggung menggantikan posisi Andika sebagai vokalis Kangen Band.