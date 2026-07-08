Dodhy Kangen Band Bentuk Band Baru Setengah 12, Sebut sebagai 'Skoci' agar Tetap Bisa Berkarya

JawaPos.com - Musisi sekaligus pencipta lagu, Dodhy, yang dikenal sebagai motor kreatif Kangen Band, resmi memperkenalkan grup musik baru bernama Setengah 12.

Band ini dibentuk sebagai ruang baru untuk memastikan gitaris gitaris grup musik Kangen Band bisa terus berkarya sekaligus menjadi langkah antisipasi apabila suatu nanti saat perjalanan Kangen Band kembali mengalami masa vakum.

Bagi Dodhy, kehadiran Setengah 12 bukan berarti dirinya akan meninggalkan Kangen Band. Justru sebaliknya, dia menegaskan tetap memiliki komitmen terhadap band yang telah membesarkan namanya.

Namun, pengalaman vakum beberapa tahun silam membuatnya merasa perlu untuk memiliki wadah lain agar proses kreatif bermusik tidak terhenti.

"Saya tetap mencintai Kangen Band dan berharap band ini terus berjalan. Tapi sebagai musisi saya juga harus menyiapkan skoci. Kalau suatu saat ada keadaan yang membuat band vakum, saya tetap punya wadah untuk terus berkarya dan menciptakan lagu," kata Dodhy.

Lewat Setengah 12, Dodhy mengeksplorasi warna musik yang berbeda dari ciri khas Kangen Band. Proyek ini mengusung konsep pop kreatif dengan nuansa yang lebih segar, mengikuti perkembangan selera pendengar dan dinamika industri musik Indonesia.

Penamaan Setengah 12 memiliki cerita unik sekaligus kebetulan. Ide tersebut muncul secara spontan setelah proses rekaman lagu perdana selesai tepat pada pukul 11.30. Momen sederhana itu kemudian dipilih menjadi identitas band karena dianggap unik, mudah diingat, sekaligus memiliki karakter tersendiri.

Band Setengah 12 diperkuat oleh tiga orang personel. Mereka adalah Dodhy sebagai gitaris dan pencipta lagu, Mars yang dipercaya mengisi posisi vokalis, dan Praha sebagai drummer. Kombinasi ketiganya diharapkan mampu menghadirkan warna baru di industri musik Tanah Air.