Lee Seoyeon Rilis Mini Album Solo Pertama “GOODIES” 

Lee Seoyeon (x @onestar12039)
JawaPos.com – Lee Seoyeon kini beraktivitas dengan nama Y, resmi membuka babak baru dalam karier solonya.
Ia merilis mini album pertama bertajuk “GOODIES” pada 9 September 2026, menghadirkan empat lagu dengan warna R&B yang beragam.
Mini album tersebut memiliki dua lagu utama, yakni “LANGUAGE” dan “ENERGY”. “LANGUAGE” memadukan nuansa airy Pluggnb dengan groove hip-hop old-school, sementara “ENERGY” menghadirkan sentuhan West Coast yang lebih santai.
Dua lagu lainnya, “My Blanket” dan “Stay Beautiful”, masing-masing menawarkan warna dream pop serta nuansa vintage yang nostalgik.
Lee Seoyeon turut terlibat langsung dalam proses kreatif album. Agensinya mengungkapkan bahwa sang penyanyi ikut menulis lirik dan menciptakan sejumlah lagu, termasuk kedua lagu utama.
Keterlibatan tersebut menunjukkan perkembangan Seoyeon sebagai musisi yang tidak hanya mengandalkan kemampuan vokal dan performa.
Menurut laporan allkpop, “GOODIES” merupakan mini album solo pertamanya setelah ia bergabung dengan H1GHR MUSIC.
Rilisan ini hadir sekitar 10 bulan setelah single solo “NAKED” yang dirilis pada November tahun lalu. Jika “NAKED” menjadi debut solonya, maka “GOODIES” menjadi langkah berikutnya untuk memperkenalkan identitas musik Seoyeon secara lebih utuh.
Saat masih menjadi bagian dari fromis_9, Seoyeon dikenal sebagai main dancer sekaligus lead vocalist dan telah mulai terlibat dalam penulisan serta produksi musik.
Kini, melalui “GOODIES”, ia mengeksplorasi berbagai warna R&B, mulai dari Pluggnb, West Coast, dream pop hingga sentuhan soul vintage.
H1GHR MUSIC menggambarkan album tersebut sebagai proses Seoyeon menemukan karakter musiknya sendiri, bukan sekadar mencoba berbagai gaya.
Dengan empat lagu yang memiliki karakter berbeda tetapi tetap berada dalam benang merah R&B, “GOODIES” menjadi langkah penting bagi Lee Seoyeon sebagai solois.
Album ini sekaligus memperlihatkan sisi musikal yang lebih personal dan menjadi penanda semakin kuatnya identitas Seoyeon setelah memulai perjalanan baru di bawah H1GHR MUSIC.
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