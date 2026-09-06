Changsub BTOB Segera Comeback dengan Mini Album ‘Lee;Make’ 

changsub (x @npomvtt)

JawaPos.com – Changsub BTOB menyapa penggemar dengan musik baru yang cocok menemani suasana musim gugur. Penyanyi kelahiran 1991 tersebut mulai memberikan gambaran mengenai proyek terbarunya melalui teaser lagu “Four Seasons and You” yang dirilis pada 4 September 2026.

Teaser tersebut menjadi bagian dari persiapan perilisan mini album solo ketiganya bertajuk ‘Lee;Make (Fragmenta Amoris)’.

Mengusung nuansa ballad yang emosional, karya terbaru Changsub dipersiapkan untuk menghadirkan warna musik yang hangat dan sesuai dengan atmosfer musim gugur. Ia dijadwalkan merilis musik barunya pada 15 September 2026 pukul 18.00 KST.

Kembalinya Changsub juga menjadi momen yang cukup dinantikan karena ia tidak hanya aktif sebagai vokalis BTOB, tetapi juga dikenal melalui aktivitas solonya dan berbagai proyek musik.

Allkpop melaporkan bahwa teaser “Four Seasons and You” menjadi petunjuk awal menuju mini album ketiganya sekaligus menandai persiapan Changsub untuk kembali tampil di atas panggung dalam proyek solo berikutnya.

Selain mempersiapkan perilisan musik baru, Changsub juga tengah bersiap menggelar konser solo ketiganya yang bertajuk ‘Unknown’. Konser tersebut akan berlangsung selama tiga hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026, di Ticketlink Live Arena yang juga dikenal sebagai Handball Stadium.

Pertunjukan ini diharapkan menjadi kesempatan bagi Changsub untuk menampilkan sisi musikalnya secara lebih dekat kepada para penggemar.

Jadwal perilisan musik tersebut juga membuat September hingga Oktober menjadi periode yang cukup padat bagi Changsub. Setelah menghadirkan mini album baru pada pertengahan September, ia akan melanjutkannya dengan konser solo pada bulan berikutnya.

Perpaduan lagu-lagu ballad dan penampilan langsung tentunya menjadi sajian yang menarik bagi penggemar yang telah menantikan aktivitas solonya.

Dengan ‘Lee;Make (Fragmenta Amoris)’, Changsub kembali memperlihatkan kemampuannya sebagai penyanyi yang kuat di genre emosional.