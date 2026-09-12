Menuju Debut Mini Album Korea, NiziU Mulai Rilis Teaser “Sour Grapes”

niziU (x @kchartsmaster)
JawaPos.com – NiziU siap membuka babak baru dalam perjalanan karier mereka dengan merilis mini album Korea pertama berjudul “Sour Grapes”.
Album tersebut akan rilis pada 28 September 2026, sekaligus menjadi aktivitas pertama grup setelah sekitar satu tahun enam bulan sejak perilisan single album “LOVE LINE” pada Maret 2025.
NiziU telah menyiapkan rangkaian promosi yang berlangsung sepanjang September. Teaser akan dimulai dengan online cover pada 10 September, kemudian dilanjutkan foto konsep pada 11, 12, dan 13 September.
Setelah itu, penggemar akan disuguhi detail album pada 14 September, tracklist pada 15 September, serta concept film pada 16 dan 17 September.
Menariknya, jadwal promosi “Sour Grapes” dikemas dalam bentuk visual menyerupai seikat buah anggur, sesuai dengan judul mini album.
Beberapa tanggal antara 18 hingga 27 September masih ditandai dengan tanda tanya sehingga membuka kemungkinan adanya kejutan tambahan.
Sementara itu, highlight medley dijadwalkan hadir pada 24 September sebelum rangkaian promosi ditutup dengan keterangan “more to come”.
Menurut laporan allkpop, “Sour Grapes” akan tersedia dalam tiga versi album, yakni Sniper, Sour Grapes, dan Grape Charm.
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Jawa Pos
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